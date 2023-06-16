Дієта довголіття. Середземноморська дієта допоможе дожити до 100 років.

Виявляється, на тривалість життя впливає не лише генетика, а й харчування. Середземноморська дієта є цьому доказом.

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Існує безліч дієт, але провести дослідження, що відповідають високим стандартам доказової медицини у питаннях харчування, досить складно. Одна з найбільш широко описаних та оцінених дієтичних моделей у науковій літературі – середземноморська дієта. Саме про цю дієту, її особливості та переваги нам розповіла ендокринологиня Ксенія Марченко.

Чому ж середземноморську дієту називають "дієтою довголіття" і чи виправдане це твердження? "Середземноморська дієта довела свою ефективність насамперед у профілактиці та зниженні ризиків смерті від серцево-судинних захворювань. Люди, які дотримуються цього типу харчування, довше живуть і менше хворіють на онкологічні захворювання" – говорить Ксенія.

Середземноморська дієта унікальна, оскільки підходить усім, хто має зайву вагу, порушення вуглеводного обміну у вигляді предіабету та цукрового діабету.

У чому переваги цієї дієти?

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Справжня середземноморська дієта — це рослинна дієта, багата на клітковину, з додаванням "корисних" жирів у вигляді рослинної олії, горіхів. А ось сучасна версія дієти трохи відрізняється, в ній використовується більше червоного м'яса та напівфабрикатів.

Що можна їсти на середземноморській дієті:

Овочі та зелень . Різноманітні овочі мають бути присутні у кожному прийом їжі, у будь-якому вигляді. На день потрібно з'їдати не менше трьох порцій овочів.

. Різноманітні овочі мають бути присутні у кожному прийом їжі, у будь-якому вигляді. На день потрібно з'їдати не менше трьох порцій овочів. Зернові.

"У раціоні обов'язково має бути хліб із борошна грубого помелу, макарони з твердих сортів пшениці, бурий неочищений рис та інші цільнозернові крупи. Складні вуглеводи розщеплюються повільно і надовго забезпечують почуття ситості", — каже ендокринологиня.

Бобові – нут, сочевиця, горох чи будь-які інші, оскільки усі бобові містять рослинний білок та складні вуглеводи.

– нут, сочевиця, горох чи будь-які інші, оскільки усі бобові містять рослинний білок та складні вуглеводи. Фрукти та ягоди . Не менше трьох порцій різноманітних фруктів і ягод на день.

. Не менше трьох порцій різноманітних фруктів і ягод на день. Рослинні олії.

"Рослинні олії містять фітостероли, зокрема, оливкову олію. У вашому щоденному раціоні має бути 3 ложки будь-якої рослинної нерафінованої олії. Додавати олію потрібно в готову страву" – наголошує Ксенія Марченко.

Фото: Pixabay

Горіхи та насіння – вони містять багато рослинної олії та клітковину.

– вони містять багато рослинної олії та клітковину. Риба. В раціоні має бути мінімум 2 порції риби на тиждень.

В раціоні має бути мінімум 2 порції риби на тиждень. Нежирні сорти м'яса — курка або індичка.

— курка або індичка. Молочні продукти – переважно нежирні сири та натуральний йогурт, без наповнювачів.

– переважно нежирні сири та натуральний йогурт, без наповнювачів. Яйця – курячі, перепелині, приготовані у будь-якому вигляді.

курячі, перепелині, приготовані у будь-якому вигляді. Червоне вино.

"Хоча вино і знаходиться у списку рекомендованих продуктів для середземноморської дієти, безпечної дози немає! Але рекомендовано не більше 1 порції для жінок та 2-х – для чоловіків", — говорить Ксенія.

Фото: Фото: Gettyimages

У середземноморській дієті майже не вживають м'ясо та солодощі, вони знаходяться на вершині піраміди. М'ясо не більше 2-х порцій на тиждень.

"Середземноморська дієта — це не тільки про їжу. Це спосіб життя — щоденна фізична активність й неспішні сімейні обіди, що безумовно, позитивно позначається і на психічному стані людини" — підсумувала Ксенія Марченко.

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