Небезпечніше, ніж цукор. Як цукрозамінники шкодять вашому здоров'ю?

Ви відмовилися від цукру, замінили його на цукрозамінники та вважаєте, що цим дбаєте про своє здоров'я? Ви будете розчаровані.

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Хочеш скинути лишню вагу — не вживай додавання сахару, а якщо хочеш сладкого — додай цукрозамінник! Наскільки це виправдано та безпечно для здоров'я, ми запитали у спеціаліста. Дієтологіня Ганна Пархоменко розповіла, чому кероване на помірне споживання цукру більш корисне, та яку шкоду здоров'ю можуть надати цукрозамінники.

"Я не рекомендую вживати цукрозамінники, тому що не знайшла жодного доказово безпечного" — каже Ганна.

Аспартам

Цей штучний підсолоджував негативно впливає на мікробіом шлунково-кишкового тракту, підвищує ризик виникнення розладів обміну речовин, насамперед — цукрового діабету типу 2 (доведено на мишах) та ризик тривожних та депресивних розладів.

"У людей, які страждають від мигреней, регулярне вживання аспартаму доказово призвело до збільшення частоти епізодів специфічного головного болю. Також цей цукрозамінник суворо протипоказаний для людей із генетичним захворюванням фенілкетонурією" — зазначає Ганна Пархоменко.

Сахарин та цикламат натрію

Фото: Pixabay

Цикламат натрію — штучний підсолоджувач, який у 30–50 разів солодший за цукор. Зазвичай його використовують разом із сахарином. У разі систематичного вживання цих підсолоджувачів, підвищуються ризики онкологічних захворювань сечостатевої системи (доведено на щурах).

Дієтологіня зауважує, що "Є обмовка, що щури метаболізують підсолоджувачі інакше, ніж люди, тож вплив цих речовин на людей залишається невизначеним". Проте чи варто ризикувати?

Ерітрол

Ценатуральний замінник сахару, який одержують з рослинної сировини. Цей підсолоджувач не асоційований з описаними вище ризиками, але може викликати здуття та дискомфорт у животі. Такий ефект пов'язаний із його природою: це спирт, який проходить через наш ШКТ транзитом та ферментується бактеріями товстого кишківника. Дискомфорт є наслідком цієї ферментації.

Стевія

Стевія відрізняється тим, що має природне походження (виробляється з листя рослини Stevia rebaudiana). FDA називає безпечним добове споживання стевії у дозі 4 міліграми на кілограм (мг/кг) маси людини. Доведеним на сьогодні негативним ефектом стевії є її здатність впливати на продукування гормонів репродуктивної системи, зокрема підвищувати вироблення прогестерону.

"Я ставлюся до стевії обережно і не рекомендую її вживати без особливої потреби. Людям зі схильністю до низького артеріального тиску Стевія не показана з огляду на те, що може поглиблювати стан артеріальної гіпотензії" — зазначає дієтологія.

Дійсно, надмірне споживання сахару також може викликати проблеми зі здоров'ям, проте дозоване споживання цукру при збалансованому здоровому раціоні не нашкодити вашому здоров'ю, на відміну від будь-яких замінників.

"Я не вірю в шкоду від цукру, якщо в раціоні продукти, які містять додавання сахару, складають 20%, а решта 80% різноманітні нутрітивно цінні продукти. Дослідження не показали негативного впливу на організм людини цукру в такій ситуації".

Ганна Пархоменко належить до дієтологів, які не демонізують певні продукти, накладаючи на них тотальний заборону. Наслідки таких заборон зазвичай повністю нівелюють отриманий результат, адже рано чи пізно людина зривається та переїдає, знову набираючи вагу.

Цукрозамінники не є тією альтернативою, яка допоможе вам з'їсти скільки завгодно сладостей без ризиків зіпсувати фігуру. На жаль, отримавши фігуру мрії, можна на додачу отримати масу серйозних проблем зі здоров'ям.

Такої думки дотримують не лише прогресивні дієтологи. За останніми рекомендаціями Всесвітнього Охорони Здоров'я "не рекомендується використовувати підсолоджувачі, що не містять цукру для контролю маси тіла".

Такі рекомендації ВООЗ засновані на даних, які підтвердили, що вживання підсолоджувачів, що не містять цукру, не дає жодних довгострокових переваг у зниженні жирових відкладень у дорослих чи дітей. Проте, цукрозамінники "можуть викликати потенційні небажані ефекти від тривалого використання, такі як підвищений ризик діабету 2 типу, серцево-судинні захворювання та смертність у дорослих".

Очевидно, що шкоди для здоров'я від використання цукрозамінників більше, ніж від контрольованого споживання цукру або меду, сиропу топінамбуру, агаві тощо. Проте вибір за вами. Що виберете ви?

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.