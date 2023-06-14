Будьте на сторожі. Ендокринологиня назвала 7 неочевидних симптомів діабету

Іноді про цукровий діабет можна дізнатись на прийомі у кардіолога або гінеколога. Про які симптоми діабету потрібно знати, щоб не втратити час.

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Цукровий діабет – це хронічне захворювання обміну речовин. Він з’являється, коли підшлункова залоза або не може виробити інсулін і в результаті розвивається інсулінова недостатність (діабет 1 типу), або коли організм виробляє в достатній кількості інсулін, але не може ефективно його використовувати (діабет 2 типу). Про те, які симптоми можуть вказувати на початок захворювання та що робити для профілактики нам розповіла лікарка з Харкова, ендокринологиня Ксенія Марченко.

"Найбільш поширеним є діабет 2 типу, це коли людина має не тільки генетично обумовлену схильність до хвороби, а й такі фактори як : зайва вага, малорухливий спосіб життя, супутні захворювання й інсулінорезистентність" — наголошує ендокринологиня.

На жаль, останнім часом, захворюваність на цукровий діабет 2 типу невпинно зростає. Якщо раніше цукровий діабет 2 типу вважали хворобою зрілого віку, то зараз він поширений і серед молодших людей і навіть серед дітей.

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Причини діабету

Якщо на появу діабету 1 типу, вплинути неможливо, то інша форма діабету зазвичай є наслідком певного способу життя. Ксенія Марченко зазначає, що: "Здебільшого розвиток діабету напряму пов’язаний з ожирінням та надлишковою вагою, тому що на діабет другого типу впливає більше спосіб життя людини, ніж наслідковий фактор".

Діабет дуже підступна хвороба і часто довгий час не дає про себе знати та ховається за симптомами інших захворювань. "Часто пацієнти потрапляють до суміжних спеціалістів, наприклад, жінки – до гінекологів, з рецидивами молочниці та циститами, а чоловіки – до уролога, з надмірним сечовипусканням, особливо вночі. Також це пацієнти кардіолога, які приходять із жалобами на підвищений артеріальний тиск. І дуже часто в цей час ми знаходимо ще й порушення вуглеводного обміну, а саме – цукровий діабет 2 типу" — говорить Ксенія.

Для підтвердження діагнозу потрібен аналіз на глюкозу крові – це головний маркер, за яким можна діагностувати цукровий діабет. Часто на початку хвороби симптоми дуже неспецифічні, або й зовсім відсутні, і людина вперше дізнається про це захворювання, маючи при цьому абсолютно нормальне самопочуття.

Отже, за якими симптомами можна запідозрити цукровий діабет 2 типу:

Надмірна спрага

Надмірне сечовипускання

Свербіж шкіри

Різка зміна ваги

Втомлюваність (слабкість, туман в голові)

Рани які не загоюються

Специфічний запах

В практиці лікаря є дуже зручний опитувальник від Американської Діабетичної Асоціації (АДА), який дає можливість оцінити, які ви маєте ризики захворіти на цукровий діабет 2 типу.

"За рекомендаціями АДА, нормальний рівень цукру крові — від 3,3 – 5,5 ммоль/л. Якщо рівень цукру крові вище 5,5 ммоль, і у вас високі ризики мати цукровий діабет 2 типу за опитувальником, потрібно звернутись до ендокринолога за більш розширеним дослідженням" — зазначає ендокринологиня Ксенія Марченко.

Профілактика діабету – це перш за все спосіб життя. Це здорове харчування та підтримка здорової ваги, нормальний індекс маси тіла від 18 до 25. "Також важливим показником є об’єм талії. Для жінок цей показник в нормі не має перевищувати 80 см, для чоловіків — 94 см" — наголошує лікарка.

Для профілактики діабету 2 типу також важлива профілактика гіподинамії, тобто регулярні фізичні навантаження. За рекомендацією медичних асоціацій, для активних аеробних навантажень потрібно витрачати не менш ніж 150 хвилин на тиждень або по 30 хвилин щодня. Цього достатньо для профілактики цукрового діабету 2 типу.

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Також потрібно дотримуватись здорового харчування, ідеальним тут буде середземноморський типу харчування. Цей тип харчування називають "дієтою довголіття" і на сьогодні вважають ефективним в плані зменшення цукру в крові та профілактики цукрового діабету та предіабету. Також середземноморська дієта ідеальна для профілактики серцево-судинних захворювань та онкології. Основу піраміди цього типу харчування займають продукти із високим вмістом клітковини: цільні злаки, овочі, фрукти та ягоди.

Здоровий спосіб життя з правильним харчуванням та помірними фізичними навантаженнями, дозволять вам запобігти появі серйозних захворювань та підтримувати своє здоров'я. У випадку, якщо ви запідозрили у себе симптоми, що насторожують, обов'язково зверніться за консультацією до лікаря.

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