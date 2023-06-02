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Стиль жизни

Фитнес для ленивых: 5 эффективных упражнений для похудения, которые можно делать где угодно

Тренировки для похудения без спортзала
Фото: Marta Wave from Pexels | Тренировки дома

Хотите красивое подтянутое тело, но не можете посещать тренажерный зал? Воспользуйтесь этими простыми упражнениями, чтобы сбросить несколько килограммов и укрепить здоровье.

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Потеря веса заключается не только в том, чтобы хорошо выглядеть или влезать в любимое платье. Это также влияет на ваше здоровье. По данным Национальной медицинской библиотеки, ожирение является одной из основных причин роста сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, поддержание здорового веса поможет укрепить ваше здоровье и снизить риски развития различных болезней. Об этом пишет Health Shots.

Знаменитый тренер Правин Наир, рассказал, какие упражнения без специального оборудования могут помочь с потерей веса.

Упражнения на полу

Для упражнений, которые помогут похудеть нужен только пол, коврик и мотивация! Вам не нужно высокотехнологичное оборудование, чтобы делать упражнения на полу. Наир говорит, что упражнения на полу очень эффективны, поскольку вы в основном используете вес собственного тела. Самое главное, вы можете делать это где угодно, например, в путешествии, в номере отеля или возле бассейна.

Вам нужно всего около получаса для очень эффективной тренировки на полу. Вот некоторые из упражнений, которые вы можете попробовать!

Приседания

Приседания могут помочь сжечь калории, а также укрепить и привести в тонус мышцы нижней части тела.

Как делать приседания?

  • Делая приседания, ставьте ноги шире бедер.
  • Сядьте так, чтобы ваше бедро двигалось чуть ниже колен, а затем вернитесь в исходное положение.

Планка

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Фото: Getty Images

По словам эксперта, это отличное упражнение для укрепления мышц кора и выносливости.

Как сделать планку?

  • Начните с положения для отжиманий, когда ваши руки находятся под плечами, а ваше тело полностью выпрямлено.
  • В то время как ваши пальцы ног и ладони выровнены по полу, ваша спина должна быть прямой, а корпус должен быть напряженным.
  • Держите планку столько, сколько позволяет ваше тело.
  • Опуститесь на колени и остановитесь, пока снова не сможете вернуться в планку.

Берпи

Берпи — одно из самых сложных и эффективных движений для общего развития сердечно-сосудистой системы, а также гибкости, — говорит Наир.

Как делать берпи?

  • Из приседа сделайте выпрыгивание ногами назад, чтобы оказаться в положении планки на прямых руках.
  • Сделайте отжимание и снова вернитесь в планку.
  • Прыжком подтяните ноги к рукам и окажитесь в положении приседа.
  • Сделайте прыжок вверх и резко поднимите руки, издав хлопок над головой

Подъемы ног или обратные скручивания

Очень эффективная тренировка для всей группы мышц живота.

Как делать подъемы ног или обратные скручивания?

  • Лежа на полу на спине, поднимите ноги.
  • Упираясь спиной в пол или удерживая нижнюю часть спины прижатой к полу, поднимите ноги, пока они не достигнут уровня таза или не достигнут 90 градусов, затем снова опустите их на пол.

Супермен

Это отличное упражнение для укрепления нижней части спины с помощью статического сжатия, так как очень важно иметь сильную спину.

Как сделать упражнение супермен?

  • Лежа на животе, вам нужно одновременно отрывать ноги и руки от земли, как ваш любимый супергерой Супермен.
  • Делайте это, сохраняя мышцы кора напряженными.

Наир говорит, что при выполнении вольных упражнений ваша пульсовая зона должна быть от 110 до 160 ударов в минуту. Эти упражнения можно выполнять от 20 до 40 минут. Выкладывайтесь на максимум, но только до тех пор, пока вы почувствуете себя комфортно, так как, на первый взгляд, упражнения с собственным весом кажутся легкими, но это не всегда так.

Кроме того, чтобы похудеть, упражнения на полу — это лишь одна из многих составляющих, которые вам нужно делать, чтобы обрести фигуру мечты.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.