Фитнес для ленивых: 5 эффективных упражнений для похудения, которые можно делать где угодно
Хотите красивое подтянутое тело, но не можете посещать тренажерный зал? Воспользуйтесь этими простыми упражнениями, чтобы сбросить несколько килограммов и укрепить здоровье.
Потеря веса заключается не только в том, чтобы хорошо выглядеть или влезать в любимое платье. Это также влияет на ваше здоровье. По данным Национальной медицинской библиотеки, ожирение является одной из основных причин роста сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, поддержание здорового веса поможет укрепить ваше здоровье и снизить риски развития различных болезней. Об этом пишет Health Shots.
Знаменитый тренер Правин Наир, рассказал, какие упражнения без специального оборудования могут помочь с потерей веса.
Упражнения на полу
Для упражнений, которые помогут похудеть нужен только пол, коврик и мотивация! Вам не нужно высокотехнологичное оборудование, чтобы делать упражнения на полу. Наир говорит, что упражнения на полу очень эффективны, поскольку вы в основном используете вес собственного тела. Самое главное, вы можете делать это где угодно, например, в путешествии, в номере отеля или возле бассейна.
Вам нужно всего около получаса для очень эффективной тренировки на полу. Вот некоторые из упражнений, которые вы можете попробовать!
Приседания
Приседания могут помочь сжечь калории, а также укрепить и привести в тонус мышцы нижней части тела.
Как делать приседания?
- Делая приседания, ставьте ноги шире бедер.
- Сядьте так, чтобы ваше бедро двигалось чуть ниже колен, а затем вернитесь в исходное положение.
Планка
По словам эксперта, это отличное упражнение для укрепления мышц кора и выносливости.
Как сделать планку?
- Начните с положения для отжиманий, когда ваши руки находятся под плечами, а ваше тело полностью выпрямлено.
- В то время как ваши пальцы ног и ладони выровнены по полу, ваша спина должна быть прямой, а корпус должен быть напряженным.
- Держите планку столько, сколько позволяет ваше тело.
- Опуститесь на колени и остановитесь, пока снова не сможете вернуться в планку.
Берпи
Берпи — одно из самых сложных и эффективных движений для общего развития сердечно-сосудистой системы, а также гибкости, — говорит Наир.
Как делать берпи?
- Из приседа сделайте выпрыгивание ногами назад, чтобы оказаться в положении планки на прямых руках.
- Сделайте отжимание и снова вернитесь в планку.
- Прыжком подтяните ноги к рукам и окажитесь в положении приседа.
- Сделайте прыжок вверх и резко поднимите руки, издав хлопок над головой
Подъемы ног или обратные скручивания
Очень эффективная тренировка для всей группы мышц живота.
Как делать подъемы ног или обратные скручивания?
- Лежа на полу на спине, поднимите ноги.
- Упираясь спиной в пол или удерживая нижнюю часть спины прижатой к полу, поднимите ноги, пока они не достигнут уровня таза или не достигнут 90 градусов, затем снова опустите их на пол.
Супермен
Это отличное упражнение для укрепления нижней части спины с помощью статического сжатия, так как очень важно иметь сильную спину.
Как сделать упражнение супермен?
- Лежа на животе, вам нужно одновременно отрывать ноги и руки от земли, как ваш любимый супергерой Супермен.
- Делайте это, сохраняя мышцы кора напряженными.
Наир говорит, что при выполнении вольных упражнений ваша пульсовая зона должна быть от 110 до 160 ударов в минуту. Эти упражнения можно выполнять от 20 до 40 минут. Выкладывайтесь на максимум, но только до тех пор, пока вы почувствуете себя комфортно, так как, на первый взгляд, упражнения с собственным весом кажутся легкими, но это не всегда так.
Кроме того, чтобы похудеть, упражнения на полу — это лишь одна из многих составляющих, которые вам нужно делать, чтобы обрести фигуру мечты.
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