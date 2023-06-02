Фітнес для лінивих: 5 ефективних вправ для схуднення, які можна робити будь-де

Бажаєте гарне підтягнуте тіло, але не можете відвідувати тренажерний зал? Скористайтеся цими простими вправами, щоб скинути кілька кілограмів та зміцнити здоров'я.

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Втрата ваги полягає не тільки в тому, щоб добре виглядати чи влазити у улюблену сукню. Це також впливає на ваше здоров'я. За даними Національної медичної бібліотеки, ожиріння є однією з основних причин зростання серцево-судинних захворювань. Таким чином, підтримання здорової ваги допоможе зміцнити ваше здоров'я та знизити ризики розвитку різноманітних хвороб. Про це пише Health Shots.

Знаменитий тренер Правін Наір розповів, які вправи без спеціального обладнання можуть допомогти зі втратою ваги.

Вправи на підлозі

Для вправ, які допоможуть схуднути потрібна лише підлога, килимок та мотивація! Вам не потрібне високотехнологічне обладнання, щоб робити вправи на підлозі. Наір каже, що вправи на підлозі дуже ефективні, оскільки ви переважно використовуєте вагу власного тіла. Найголовніше, ви можете робити це будь-де, наприклад, у подорожі, в номері готелю або біля басейну.

Вам потрібно близько півгодини для дуже ефективного тренування на підлозі. Ось деякі вправи, які ви можете спробувати!

Присідання

Присідання можуть допомогти спалити калорії, а також зміцнити та привести в тонус м'язи нижньої частини тіла.

Як робити присідання?

Роблячи присідання, ставте ноги ширше за стегна.

Сядьте так, щоб ваше стегно рухалося трохи нижче колін, а потім поверніться у вихідне положення.

Планка

Фото: Getty Images

За словами експерта, це відмінна вправа для зміцнення м'язів кори та витривалості.

Як зробити планку?

Почніть із положення для віджимань, коли ваші руки знаходяться під плечима, а ваше тіло повністю випрямлене.

Коли ваші пальці ніг і долоні вирівняні по підлозі, ваша спина повинна бути прямою, а корпус повинен бути напруженим.

Тримайте планку стільки, скільки дозволяє ваше тіло.

Опустіться на коліна і зупиніться, доки знову не зможете повернутися в планку.

Бьорпі

Бьорпі — один із найскладніших та найефективніших рухів для загального розвитку серцево-судинної системи, а також гнучкості, — каже Наір.

Як робити бьорпі?

З присіду зробіть вистрибування ногами назад, щоб опинитись у положенні планки на прямих руках.

Зробіть віджимання і знову поверніться до планки.

Стрибком підтягніть ноги до рук і опинитеся в положенні присіду.

Зробіть стрибок нагору і різко підніміть руки, видавши бавовну над головою

Підйоми ніг або зворотні скручування

Дуже ефективне тренування для всієї групи м'язів живота.

Як робити підйоми ніг чи зворотні скручування?

Лежачи на підлозі на спині, підніміть ноги.

Упираючись спиною в підлогу або утримуючи нижню частину спини притиснутою до підлоги, підніміть ноги, поки вони не досягнуть рівня тазу або не досягнуть 90 градусів, потім знову опустіть їх на підлогу.

Супермен

Ця відмінна вправа для зміцнення нижньої частини спини за допомогою статичного стиснення, тому що дуже важливо мати сильну спину.

Як зробити вправу супермен?

Лежачи на животі, вам потрібно одночасно відривати ноги та руки від землі, як ваш улюблений супергерой Супермен.

Робіть це, зберігаючи м'язи кора напруженими.

Наір каже, що при виконанні вільних вправ ваша пульсова зона має бути від 110 до 160 ударів на хвилину. Ці вправи можна виконувати від 20 до 40 хвилин. Викладайтеся на максимум, але тільки доти, доки ви відчуваєте себе комфортно, оскільки, на перший погляд, вправи з власною вагою здаються легкими, але це не завжди так.

Крім того, щоб схуднути, вправи на підлозі — це лише одна з багатьох складових, які вам потрібно робити, щоб отримати фігуру мрії.

Раніше Фокус писав про те, що найкраще є після тренування, щоб не погладшати

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.