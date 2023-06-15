Опаснее сахара. Как сахарозаменители вредят вашему здоровью?

Вы отказались от сахара, заменили его сахарозаменителями и считаете, что позаботились о своем здоровье? Вы будете разочарованы.

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Хочешь сбросить лишний вес – не употребляй сахар, а если хочешь сладкого – добавь сахарозаменитель! Насколько это оправдано и безопасно для здоровья, мы спросили у специалиста. Диетолог Анна Пархоменко рассказала, почему умеренное потребление сахара более полезно, и какой вред здоровью могут нанести сахарозаменители.

"Я не рекомендую употреблять сахарозаменители, потому что не нашла ни одного доказательства их безопасности" — говорит Анна.

Аспартам

Этот искусственный подсластитель негативно влияет на микробиом желудочно-кишечного тракта, повышает риск возникновения расстройств обмена веществ, прежде всего сахарного диабета 2 типа (доказано на мышах) и риск тревожных и депрессивных расстройств.

"У людей, страдающих мигренями, регулярное употребление аспартама доказательно привело к увеличению частоты эпизодов специфической головной боли. Также этот сахарозаменитель строго противопоказан людям с генетическим заболеванием фенилкетонурией" — отмечает Анна Пархоменко.

Сахарин и цикламат натрия

Фото: Pixabay

Цикламат натрия — искусственный подсластитель, который в 30–50 раз слаще сахара. Обычно его используют вместе с сахарином. В случае систематического употребления этих подсластителей повышаются риски онкологических заболеваний мочеполовой системы (доказано на крысах).

Диетолог отмечает, что "есть оговорка, что крысы метаболизируют подсластители иначе, чем люди, поэтому влияние этих веществ на людей остается неопределенным". Однако стоит ли рисковать?

Эритрол

Это натуральный заменитель сахара, получаемый из растительного сырья. Этот подсластитель не ассоциирован с описанными выше рисками, но может вызвать вздутие и дискомфорт в животе. Такой эффект связан с его природой: спирт, который проходит через наш ЖКТ транзитом и ферментируется бактериями толстого кишечника. Дискомфорт является следствием этой ферментации.

Стевия

Стевия отличается тем, что имеет природное происхождение (производится из листьев растения Stevia rebaudiana). FDA называет безопасным суточное потребление стевии в дозе 4 мг на килограмм (мг/кг) массы человека. Доказанным на сегодняшний день негативным эффектом стевии является ее способность влиять на продуцирование гормонов репродуктивной системы, в частности повышать выработку прогестерона.

"Я отношусь к стевии осторожно и не рекомендую ее употреблять без особой нужды. Людям со склонностью к низкому артериальному давлению стевия не показана ввиду того, что может углублять состояние артериальной гипотензии", — отмечает диетолог.

Действительно, чрезмерное потребление сахара может вызвать проблемы со здоровьем, однако дозированное потребление сахара при сбалансированном здоровом рационе не навредит вашему здоровью, в отличие от любых заменителей.

"Я не верю во вред от сахара, если в рационе продукты, содержащие добавление сахара, составляют 20%, а остальные 80% разнообразные нутритивно ценные продукты. Исследования не показали негативного влияния сахара на организм человека в такой ситуации".

Анна Пархоменко относится к диетологам, которые не демонизируют определенные продукты, накладывая на них тотальный запрет. Последствия таких запретов обычно полностью нивелируют полученный результат, ведь рано или поздно человек срывается и переедает, снова набирая вес.

Сахарозаменители не являются альтернативой, которая поможет вам есть сколько угодно сладостей без рисков испортить фигуру. К сожалению, получив фигуру мечты, можно вдобавок получить массу серьезных проблем со здоровьем.

Такого мнения придерживаются не только прогрессивные диетологи. По последним рекомендациям Всемирная Организация Здравоохранения" не рекомендуется использовать подсластители, не содержащие сахара, для контроля массы тела".

Такие рекомендации ВОЗ основаны на данных, подтверждающих, что употребление подсластителей, не содержащих сахара, не дает никаких долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений у взрослых или детей. Однако сахарозаменители "могут вызвать потенциальные нежелательные эффекты от длительного использования, такие как повышенный риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и смертность у взрослых".

Очевидно, что ущерб для здоровья от использования сахарозаменителей больше, чем от контролируемого потребления сахара или меда, сиропа топинамбура, агавы и т.д. Однако выбор за вами. Что выберете вы?

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установки диагноза обязательно обратитесь к врачу.