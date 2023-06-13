Читайте этикетку. Нутрициолог назвала самые опасные Е-добавки в продуктах

Маркировкой Е и цифрами после нее принято обозначать пищевые добавки в продуктах питания. Не все они вредные, но есть добавки, которые нужно непременно "знать в лицо".

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Маркировка появилась из-за потребности сократить место на этикетке, ведь, в составе нужно было писать полное название добавок, а это занимало слишком много места. Поэтому в 1953 году в Евросоюзе ввели соответствующую маркировку с буквой Е, где сама буква означает – Europe, а Первая цифра кода каждой добавки говорит о ее назначении.

Пищевые добавки добавляют в продукты питания в технологических целях в процессе производства для придания им желаемых свойств. Не стоит бояться всех "ешек", ведь, соль и перец, к примеру, также являются пищевыми добавками. Поможет разобраться в действительно опасных для нашего здоровья добавках нам food-експерт и нутрициолог Аня Чу.

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"Существует определенная классификация пищевых добавок, которая помогает разобраться с чем мы имеем дело и зависит она от первой цифры на коде" — отмечает нутрициолог.

Соответственно:

на 1 начинаются коды красителей;

на 2 — консерванты;

на 3 (300—322 — антиоксиданты; 333—399 — антиоксиданты и стабилизаторы);

на 4 — эмульгаторы и стабилизаторы;

на 5 — вещества против слеживания и комкования;

на 6 — усилители вкуса и запаха;

на 9 начинаются коды глазирователей, размягчителей и прочих улучшителей выпечки и других веществ;

Е1100-Е1105 — ферментные препараты.

Но это не означает, что все добавки, которые находятся в тех или иных продуктах полезные и безобидные. Увы, это не так. Существует перечень "ешек" которые могут нанести ощутимый вред здоровью, особенно детям, аллергикам и людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.

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Какие же пищевые добавки нужно "знать в лицо" и остерегаться? Список вредных для нашего здоровья добавок:

Е129 — избегать при наличии астмы и ринита; может вызывать гиперактивность у детей. Добавка запрещена во многих странах, но разрешена для использования в Украине.

Е123 — запрещена для использования в пищевой промышленности на территории Украины, США и странах Европы.

Е320 — во многих странах добавка занесена в красный список, так как имеет высокий уровень опасности. Предполагается канцерогенное действие этой добавки.

Е213 — консервант может вызывать астматические проявления, аллергию, экзему, гиперактивность, что особенно негативно сказывается на детях!

Е220 — токсичная добавка. У аллергиков может вызывать крапивницу, кашель, ангионевротический отек, затрудненное дыхание. Люди с заболеваниями ЖКТ будут более чувствительными к диоксиду серы в составе продуктов.

Е221 — при превышении допустимой нормы оказывает токсическое действие на печень и почки, провоцирует обострение симптомов астмы. Вступая в реакцию с аскорбиновой кислотой (E300), бензоат натрия (Е221) может образовывать бензол, а это сильный канцероген!

Е952 – это подсластитель, цитламат натрия. Противопоказан для употребления беременным женщинам, детям, а также людям, которые страдают почечной недостаточностью. Чаще всего находится в составе жевательной резинки, дешевых сладких газированных напитках.

Рисковать или нет своим здоровьем – выбор каждого, но ответственность за детей – лежит на родителях. Старайтесь внимательно читать состав продуктов, которые попадают в руки к детям, а также минимизировать количество вредных пищевых добавок в рационе.

Ранее Фокус писал о том, какие токсические продукты отнимают у вас здоровье.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.