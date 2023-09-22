Максимум пользы. Диетологи назвали лучшее время, когда можно есть фрукты
Две порции разных фруктов – минимальная суточная норма в вашем рационе. Но, оказывается, от времени употребления фруктов зависит и польза для вашего здоровья.
Мы знаем, что фрукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, и регулярное их употребление может укрепить иммунитет и сделать нас здоровее. Они могут стать вкусным дополнением к ежедневному рациону, но когда же лучше всего есть фрукты, чтобы получить максимум пользы. Об этом пишет Onlymyhealth.
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Эксперты советуют есть фрукты разного цвета, поскольку каждый оттенок содержит множество полезных для здоровья компонентов. Фрукты богаты важными витаминами и минералами, они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, контролировать кровяное давление и защищать от раковых клеток.
Что есть утром?
По словам доктора Нидхи Соуни из Nutri Advice, утром вы можете есть банан, манго, арбуз, авокадо, ананас и яблоко. Многие диетологи считают, что употребление фруктов по утрам — отличный выбор и вот почему.
Повышение гидратации: такие фрукты, как арбуз и апельсины, содержат большое количество воды, что помогает начать день с гидратации.
Натуральные сахара. Фрукты содержат натуральные сахара, которые могут обеспечить быстрый заряд энергии и запустить метаболизм по утрам.
Клетчатка: клетчатка в фруктах способствует пищеварению и помогает вам чувствовать сытость, что может быть особенно полезно, если вы пытаетесь контролировать свой вес.
Витамины и минералы. Утреннее употребление гарантирует, что ваш организм получит дозу необходимых витаминов и минералов на раннем этапе, задавая здоровый тон на весь день.
Фрукты на перекус
Помимо завтрака, фрукты станут отличным перекусом. "Диабетику следует употреблять фрукты за 1-2 часа до и после еды. Нет никаких научных доказательств того, что употребление фруктов утром — оптимальное время. Фрукты повышают уровень сахара в крови независимо от времени суток, поскольку глюкоза усваивается организмом", — сказал доктор Сони.
Сытость. Клетчатка во фруктах помогает вам чувствовать себя сытым, уменьшая соблазн перекусить менее полезными для здоровья продуктами.
Стабильная энергия. Фрукты обеспечивают стабильное высвобождение энергии благодаря содержащимся в них натуральным сахарам, что может помочь предотвратить падение энергии.
Усвоение питательных веществ. Употребление фруктов между приемами пищи может улучшить усвоение питательных веществ из других продуктов.
Меры предосторожности
Хотя фрукты часто рекомендуется употреблять утром и в качестве перекуса, следует помнить о некоторых мерах предосторожности:
- некоторые люди могут испытывать дискомфорт в пищеварении при употреблении фруктов по утрам. Если вы один из них, вы можете выбрать другое время.
- фрукты — это лишь один из компонентов сбалансированной диеты. Обязательно включите в свой рацион разнообразные продукты, чтобы удовлетворить все ваши потребности в питании.
- фруктовые соки могут содержать много сахара и не содержать клетчатки, которая есть в цельных фруктах. Лучше всего употреблять цельные фрукты, когда это возможно.
В конечном счете, лучшее время для употребления фруктов зависит от ваших личных предпочтений и образа жизни. Самое главное, чтобы вы регулярно включали их в свой рацион.
Утреннее употребление фруктов и перекусы часто рекомендуются из-за их различных преимуществ, но самое главное — регулярно есть фрукты, чтобы пожинать плоды их питательной ценности. Прислушивайтесь к своему телу и выбирайте наиболее подходящее для вас время, делая фрукты восхитительной и питательной частью вашей повседневной жизни.
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