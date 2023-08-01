Масло Гхи: 10 полезных свойств для иммунитета, здоровья кожи и не только

Это масло называют золотым не только благодаря его золотистому оттенку. Масло гхи – невероятно ценный для здоровья продукт, который почитали еще наши предки.

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Масло гхи – это тоже топленое масло, но процесс его приготовления более длительный. Особенность этого волшебного масла в том, что оно практически не содержит лактозы и молочного белка, поэтому идеально подходит для маленьких детей и аллергиков. Гхи – очень калорийный продут, в 100 г топленого масла содержится 883 ккал. Об этом пишет PharmEasy.

Фото: freepik

Масло гхи – это чистый молочный жир (99,8 г жира), без примесей. Также в топленом масле содержится витамины А, Е, витамин К. Это масло, несмотря на высокий процент жира, содержит полезные жиры, которые повышают уровень хорошего холестерина и не провоцируют сердечно-сосудистые заболевания.

Топленое масло идеально для жарки, так как имеет высокую точку дымления и не распадается на свободные радикалы при высокой температуре. Именно свободные радикалы провоцируют развитие рака. Итак, как масло гхи может улучшить ваше здоровье и самочувствие?

Улучшает здоровье кишечника

Фото: Pixabay

Масло гхи помогает восстановить здоровье кишечника, оно обволакивает его стенки, снижая тем самым риск возникновения язв и рака. Недаром наши предки перед каждым приемом пищи ели ложку топленого масла.

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Укрепляет иммунную систему

В топленом масле содержится большое количество масляной кислоты, которая помогает организму вырабатывать Т-клетки, борющиеся с различными болезнями. Наличие полиненасыщенных жиров в его составе благотворно влияет на работу головного мозга и поддерживает иммунитет.

Содержит основные витамины

Топленое масли гхи содержит группу важнейших витаминов: А, D, E, K. Они помогают регулировать процессы пищеварения, повышают иммунитет, поддерживают нервную систему, а также необходимы для поддержания гормонального фона и фертильности.

Имеет противовоспалительное действие

Топленое масло содержит бутират (масляную кислоту)и антиоксиданты, которые играют важную роль в здоровье пищеварительной системы и имеют противовоспалительное воздействие.

Подходят для людей с непереносимостью лактозы

Гхи не содержит лактозы, поэтому не вызывает аллергии у людей, страдающих непереносимостью молочных продуктов или казеина.

Заботится о здоровье кожи

Фото: Getty Images

Масло гхи прекрасное косметическое средство, оно богато антиоксидантами и жирными кислотами, поэтому мягко заботится о здоровье кожи. Помогает удерживать влагу в клетках эпидермиса, улучшает восстановление кожи, смягчает ее и лечит трещинки. Масло гхи можно мазать на руки, наносить на лицо и тело – и ваша кожа будет мягкой, гладкой и ухоженной.

Способствует похудению

Топленое масло помогает ускорить обмен веществ, поэтому идеально для людей, которые заботятся о своем здоровье и хотят похудеть. В нем содержится конъюгированная линолевая кислота, которая эффективно помогает в снижении жировых отложений.

Уравновешивает гормоны в организме

Масло гхи помогает сбалансировать гормоны в организме, что особенно полезно для женщин, так как помогает избавиться от ПМС, менструальных болей и решить проблему нерегулярных месячных.

Лечит ожоги

Фото: Getty Images

Топленое масло – безопасное косметическое средство, которое помогает в лечении кожи после ожогов, прижиганий и хирургических операций. Масло гхи используют для лечебного массажа и в качестве основы для мазей при лечении ожогов.

Укрепляет кости

Масло гхи содержит комплекс витаминов и минералов, которые благотворно сказываются на здоровье. Высокое содержание витамина К способствует улучшению свертываемости крови и благотворно влияет на здоровье зубов и костей. Также масло гхи помогает в профилактике кариеса и предотвращает атеросклероз.

Лечит дисфункцию щитовидной железы

Употребление масла гхи на постоянной основе нормализует баланс гормонов, что помогает в лечении дисфункции щитовидной железы.

Напомним, следует избегать использования растительных масел для приготовления пищи при температурах выше их температуры дымления.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.