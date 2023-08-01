Масло гхі: 10 корисних властивостей для імунітету, здоров'я шкіри й не тільки

Це масло називають золотим не тільки завдяки його золотистому відтінку. Масло гхі — неймовірно цінний для здоров'я продукт, який шанували ще наші предки.

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Масло гхі — це те саме топлене масло, але процес його приготування триваліший. Особливість цього чарівного масла в тому, що воно практично не містить лактози та молочного білка, тому ідеально підходить для маленьких дітей і алергіків. Гхі — дуже калорійний продукт, у 100 г топленого масла міститься 883 ккал. Про це пише PharmEasy.

Фото: freepik

Масло гхі — це чистий молочний жир (99,8 г жиру), без домішок. Також у топленому маслі містяться вітаміни А, Е, вітамін К. Воно, попри високий відсоток жиру, містить корисні жири, які підвищують рівень хорошого холестерину та не провокують серцево-судинні захворювання.

Топлене масло ідеальне для смаження, оскільки має високу точку димлення та не розпадається на вільні радикали за високої температури. Саме вільні радикали провокують розвиток раку. Отже, як масло гхі може поліпшити ваше здоров'я та самопочуття?

Покращує здоров'я кишечника

Фото: Pixabay

Масло гхі допомагає відновити здоров'я кишківника, воно обволікає його стінки, знижуючи так ризик виникнення виразок і раку. Недарма наші предки перед кожним прийомом їжі вживали ложку топленого масла.

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Зміцнює імунну систему

У топленому маслі міститься велика кількість масляної кислоти, яка допомагає організму виробляти Т-клітини, що борються з різними хворобами. Наявність поліненасичених жирів у його складі позитивно впливає на роботу головного мозку та підтримує імунітет.

Містить основні вітаміни

Топлене масло гхі містить групу найважливіших вітамінів: А, D, E, K. Вони допомагають регулювати процеси травлення, підвищують імунітет, підтримують нервову систему, а також потрібні для підтримання гормонального фону та фертильності.

Має протизапальну дію

Топлене масло містить бутират (масляну кислоту) й антиоксиданти, які відіграють важливу роль у здоров'ї травної системи та мають протизапальну дію.

Підходять для людей із непереносимістю лактози

Гхі не містить лактози, тому не викликає алергії в людей, які страждають на непереносимість молочних продуктів або казеїну.

Піклується про здоров'я шкіри

Фото: Getty Images

Масло гхі — чудовий косметичний засіб, воно багате на антиоксиданти й жирні кислоти, тому м'яко піклується про здоров'я шкіри. Допомагає утримувати вологу в клітинах епідермісу, покращує відновлення шкіри, пом'якшує її та лікує тріщинки. Масло гхі можна мазати на руки, наносити на обличчя й тіло, і ваша шкіра буде м'якою, гладенькою і доглянутою.

Сприяє схудненню

Топлене масло допомагає прискорити обмін речовин, тому ідеальне для людей, які піклуються про своє здоров'я та хочуть схуднути. У ньому міститься кон'югована лінолева кислота, яка ефективно допомагає в зниженні жирових відкладень.

Врівноважує гормони в організмі

Масло гхі допомагає збалансувати гормони в організмі, що особливо корисно для жінок, оскільки дозволяє позбутися ПМС, менструального болю та вирішити проблему нерегулярних місячних.

Лікує опіки

Фото: Getty Images

Топлене масло — безпечний косметичний засіб, який допомагає в лікуванні шкіри після опіків, припікань і хірургічних операцій. Масло гхі використовують для лікувального масажу та як основу для мазей для лікування опіків.

Зміцнює кістки

Масло гхі містить комплекс вітамінів і мінералів, які сприятливо позначаються на здоров'ї. Високий вміст вітаміну К сприяє поліпшенню згортання крові та благотворно впливає на здоров'я зубів і кісток. Також масло гхі допомагає в профілактиці карієсу та запобігає атеросклерозу.

Лікує дисфункцію щитовидної залози

Вживання масла гхі на постійній основі нормалізує баланс гормонів, що допомагає в лікуванні дисфункції щитоподібної залози.

Нагадаємо, слід уникати використання рослинних олій для приготування їжі за температур, вищих за їхню температуру димлення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.