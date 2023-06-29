Білосніжна усмішка. Як за допомогою кокосової олії відбілити зуби

Час розпрощатися з упертими жовтими зубами, які не приносять нічого, крім збентеження. І допоможе в цьому кокосова олія!

Related video

Кокосову олію зазвичай використовують у натуральних косметичних засобах. Але Інтернет сколихнула тенденція використання кокосової олії для відбілювання зубів. Кокосова олія має антимікробні, протизапальні та антиоксидантні властивості й може допомогти підтримувати гігієну порожнини рота. Але чи справді вона допомагає вибілювати зуби або це черговий міф? Давайте заглибимося в те, як кокосова олія може сприяти відбілюванню зубів, і чи є цьому фактичне підтвердження, пише Stylecraze.

Чи відбілює кокосова олія зуби?

Незважаючи на антимікробні та антиоксидантні властивості, кокосова олія не має будь-яких освітлювальних властивостей, які могли б безпосередньо сприяти відбілюванню зубів.

Хоча жодне дослідження не довело її ефективність у відбілюванні зубів, дослідження справді підтверджують ефективність кокосової олії у зменшенні утворення зубного нальоту та розв'язанні такої проблеми як гінгівіт. То чим же кокосова олія корисна для зубів

Запобігає карієсу

Кокосова олія допомагає боротися з поширеними бактеріями ротової порожнини, такими як Streptococcus mutans, які є основною причиною карієсу.

Зменшує запах із рота

Кокосова олія містить лауринову кислоту, яка відповідає за її антимікробні властивості. Цей насичений жир може допомогти запобігти зростанню Helicobacter pylori, бактерій, що спричиняють неприємний запах з рота.

Допомагає в лікуванні гінгівіту

Кокосова олія може лікувати гінгівіт — захворювання ясен, яке спричиняє запалення і подразнення ясен і в деяких випадках може навіть призвести до втрати зубів.

Зменшує утворення зубного нальоту

Фото: Pexels

Жирні кислоти в кокосовій олії мають антимікробні та антибактеріальні властивості, які усувають бактерії в ротовій порожнині та запобігають утворенню зубного нальоту. Зменшення утворення зубного нальоту також може запобігти підвищеній чутливості зубів.

Використання кокосової олії може зробити ваші ясна та зуби здоровішими. І ви можете використовувати її з іншими інгредієнтами для того, щоб отримати білосніжну посмішку. Отже, як використовувати кокосову олію для відбілювання зубів

Кокосова олія та харчова сода

Харчова сода є лужною речовиною і може допомогти освітлити плями від харчових продуктів на кислотній основі, наприклад, від чаю, кави та червоного вина. Цей швидкий засіб може також ефективно боротися із бактеріями в ротовій порожнині.

Що вам потрібно: 1 ст. л кокосової олії, 1 ст. л харчової соди

Змішайте кокосову олію та харчову соду. Почистіть зуби отриманою сумішшю протягом 3-4 хвилин. Змийте теплою водою.

Виконуйте процедуру двічі на тиждень для отримання видимих результатів

Кокосова олія

Кокосова олія містить лауринову кислоту, яка впливає на бактерії порожнини рота, що спричиняють утворення стійкого жовтого нальоту в роті. Ця стародавня аюрведична техніка запобігає накопиченню бактерій та допомагає підтримувати гігієну порожнини рота.

Що вам потрібно: 1 ст. л кокосової олії

Покладіть кокосову олію до рота і почекайте кілька секунд, поки вона не розтане. Полощіть олію протягом 15-20 хвилин. Виплюньте та почистіть зуби. Повторюйте цей процес один раз на тиждень

Кокосова олія та куркума

Фото: Marcus Aurelius/Pexels

Куркума містить куркумін, натуральну сполуку, яка зменшує запалення, видаляє зубний наліт та запобігає захворюванням ясен, таким як гінгівіт.

Що вам потрібно: ¼ ч. л порошку куркуми, ⅛ ч. л кокосової олії

Змішайте порошок куркуми та кокосову олію. Нанесіть суміш на зуби і залиште на три хвилини. Акуратно почистіть та змийте пасту водою. І в кінці почистіть зуби звичайною зубною пастою. Проводьте процедуру 1-2 рази на тиждень.

Кокосова олія нешкідлива і не викликає побічних ефектів. Однак, якщо у вас алергія на кокосову олію або ви відчуваєте будь-яку чутливість чи запалення під час полоскання рота олією, негайно припиніть її використання. Полоскання кокосовою олією також не рекомендується людям зі слабкими м'язами щелепи, оскільки це виснажливе заняття може ще більше втомити ваші м'язи.

Нагадаємо, стоматологи розповіли, як часто потрібно міняти зубну щітку, щоб зберегти здоров'я зубів.

Раніше Фокус писав про те, що дефіцит деяких мікроелементіві вітамінів небезпечний для вашого здоров'я і безпосередньо впливає на стан вашої шкіри, волосся та зубів

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!