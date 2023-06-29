Белоснежная улыбка. Как с помощью кокосового масла отбелить зубы

Пора распрощаться с упрямыми желтыми зубами, которые не приносят ничего, кроме смущения. И поможет в этом кокосовое масло!

Related video

Кокосовое масло обычно используется в натуральных косметических средствах. Но Интернет всколыхнула тенденция использования кокосового масла для отбеливания зубов. Кокосовое масло обладает антимикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и может помочь поддерживать гигиену полости рта. Но действительно ли оно помогает отбеливать зубы или это очередной миф? Давайте углубимся в то, как кокосовое масло может способствовать отбеливанию зубов, и есть ли этому фактическое подтверждение, пишет Stylecraze.

Отбеливает ли кокосовое масло зубы?

Несмотря на антимикробные и антиоксидантные свойства, кокосовое масло не обладает какими-либо осветляющими свойствами, которые могли бы непосредственно способствовать отбеливанию зубов.

Хотя ни одно четкое исследование не доказало его эффективность в отбеливании зубов, исследования действительно подтверждают эффективность кокосового масла в уменьшении образования зубного налета и решении такой проблемы как гингивит. Так чем же кокосовое масло полезно для зубов

Предотвращает кариес

Кокосовое масло помогает бороться распространенными бактериями ротовой полости, такими как Streptococcus mutans, которые являются основной причиной кариеса.

Уменьшает запах изо рта

Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая отвечает за его антимикробные свойства. Этот насыщенный жир может помочь предотвратить рост Helicobacter pylori, бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта.

Помогает в лечении гингивита

Кокосовое масло может лечить гингивит – заболевание десен, которое вызывает воспаление и раздражение десен и в некоторых случаях, может даже привести к потере зубов.

Уменьшает образование зубного налета

Фото: Pexels

Жирные кислоты в кокосовом масле обладают антимикробными и антибактериальными свойствами, которые устраняют бактерии в ротовой полости и предотвращают образование зубного налета. Уменьшение образования зубного налета также может помочь предотвратить повышенную чувствительность зубов.

Использование кокосового масла может сделать ваши десны и зубы более здоровыми. И вы можете использовать его с другими ингредиентами для того, чтобы получить белоснежную улыбку. Итак, как использовать кокосовое масло для отбеливания зубов

Кокосовое масло и пищевая сода

Пищевая сода является щелочной и может помочь осветлить пятна от пищевых продуктов на кислотной основе, например, от чая, кофе и красного вина. Это быстрое средство может также эффективно бороться с бактериями в ротовой полости.

Что вам нужно: 1 ст. л кокосового масла, 1 ст. л пищевой соды

Смешайте кокосовое масло и пищевую соду. Почистите зубы полученной смесью в течение 3-4 минут. Смойте теплой водой.

Выполняйте процедуру два раза в неделю для получения видимых результатов

Кокосовое масло

Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которая воздействует на бактерии полости рта, вызывающие образование стойкого желтого налета во рту. Эта древняя аюрведическая техника предотвращает накопление бактерий и помогает поддерживать гигиену полости рта.

Что вам нужно: 1 ст. л кокосового масла

Положите кокосовое масло в рот и подождите несколько секунд, пока оно не растает. Полощите масло в течение 15-20 минут. Выплюньте масло и почистите зубы. Повторяйте этот процесс один раз в неделю

Кокосовое масло и куркума

Фото: Marcus Aurelius/Pexels

Куркума содержит куркумин, натуральное соединение, которое уменьшает воспаление, удаляет зубной налет и помогает предотвратить заболевания десен, такие как гингивит.

Что вам нужно: ¼ ч. л порошка куркумы, ⅛ ч. л кокосового масла

Смешайте порошок куркумы и кокосовое масло. Нанесите смесь на зубы и оставьте на три минуты. Аккуратно почистите и смойте пасту водой. И в конце почистите зубы обычной зубной пастой. Проводите процедуру 1-2 раза в неделю.

Кокосовое масло безвредно и не вызывает побочных эффектов. Однако, если у вас аллергия на кокосовое масло или вы испытываете какую-либо чувствительность или воспаление во время полоскания рта маслом, немедленно прекратите его использование. Полоскание кокосовым маслом также не рекомендуется людям со слабыми мышцами челюсти, так как это утомительное занятие может еще больше утомить ваши мышцы.

Напомним,стоматологи рассказали, как часто нужно менять зубную щетку, чтобы сохранить здоровье зубов

Ранее Фокус писал о том, что дефицит некоторых микроэлементов и витаминов опасен для вашего здоровья и напрямую влияет на состояние вашей кожи, волос и зубов

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!