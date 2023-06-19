Опасный дефицит. 5 витаминов и микроэлементов, необходимых для вашего здоровья

Недостаток этих витаминов и микроэлементов может сильно отразиться на вашем здоровье, самочувствии и внешнем виде.

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Безусловно, важно включать в свой рацион широкий спектр витаминов и минералов, но есть ряд важных питательных веществ, на которые нужно обратить особое внимание. Вот 5 основных витаминов и микроэлементов для вашего здоровья. Об этом пишет realbuzz.com.

Омега-3 жирные кислоты

Зачем они нужны? Хотите жить дольше, лучше выглядеть и чувствовать себя счастливее? Тогда вам нужно есть больше омега-3 жирных кислот. Научные исследования показали, что дефицит омега-3 может привести к депрессии, агрессивному поведению и перепадам настроения, в то время как незаменимые жирные кислоты могут предотвращать сердечные заболевания, поддерживать здоровье глаз, помочь сбросить вес и поддерживать кожу и волосы в отличном состоянии. Однако, несмотря на все эти преимущества, многие люди на постоянной основе не получают достаточного количества омега-3 жирных кислот в своем рационе.

Как получить: одним из лучших источников омега-3 жирных кислот является жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует есть жирную рыбу два раза в неделю. Если вы не любите рыбу, есть и другие отличные источники, например, семя льна и грецкие орехи.

Витамин D

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Зачем он нужен? Витамин D не только помогает организму усваивать кальций, тем самым способствуя хорошему здоровью костей, он также необходим для общего самочувствия. Люди с дефицитом витамина D подвержены большему риску развития некоторых видов рака, остеопороза, психических и сердечных заболеваний. Хотя часто люди не считают потребление витамина D необходимостью, поскольку организм сам вырабатывает его под воздействием солнца, многие испытывает дефицит этого важного питательного вещества.

Как его получить: Проводить время под солнечными лучами — хороший способ увеличить запасы витамина D. Хотя очень важно соблюдать осторожность на солнце, эксперты рекомендуют проводить на солнце 10 минут каждый день без солнцезащитного крема. Чтобы получить витамин D из пищи, нужно включать в рацион жирную рыбу и яичный желток.

Железо

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Зачем вам это нужно? Дефицит железа является наиболее распространенным дефицитом питательных веществ в мире, от которого страдают от четырех до пяти миллиардов человек. Учитывая, что железо является чрезвычайно важным питательным веществом, которое является неотъемлемой частью многих процессов в организме, важно получать достаточное количество этого минерала; особенно в случае пременопаузы или беременности, когда женщины наиболее склонны к дефициту. Симптомы дефицита железа включают усталость, низкий уровень энергии и головные боли. Это также может повлиять на ваш внешний вид — быть причиной выпадения волос, ломкости ногтей и бледного цвета лица.

Как его получить: Лучшими источниками легко усваиваемого железа являются продукты животного происхождения, такие как красное мясо, субпродукты, курица и яйца. Вегетарианцам следует выбирать зеленые листовые овощи, бобовые и сухофрукты. Также может быть полезно сократить потребление чая и кофе, так как они содержат полифенолы, которые затрудняют усвоение железа нашим организмом. Замените чай и кофе на апельсиновый сок, витамин С, который содержится в нем, помогает усвоению железа.

Витамин В12

Зачем он нужен? Витамин B12 является важным питательным веществом, которое требуется организму для производства новых эритроцитов и поддержания здоровья нервной системы. Дефицит витамина B12 может привести к анемии, симптомы которой включают усталость, бледный цвет лица, одышку и покалывание в руках и ногах. Дефицит витамина B12 также может вызвать проблемы с психическим здоровьем: потеря памяти, спутанность сознания, перепады настроения и депрессия. Исследования показали, что получение достаточного количества витамина B12 помогает снизить риск болезни Альцгеймера.

Как его получить: витамин B12 содержится в продуктах животного происхождения: мясо, яйца и молочные продукты. Поскольку он не содержится во фруктах и ​​овощах, веганы должны убедиться, что употребляют продукты, обогащенные этим витамином или принимают добавку витамина B12.

Йод

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Зачем он нужен? Дефицит йода существенно влияет на развитие мозга еще не родившихся младенцев и детей младшего возраста, и является основной причиной умственной отсталости и повреждения головного мозга во всем мире. Это также увеличивает риск выкидыша и мертворождения, что может быть серьезной проблемой, учитывая количество женщин, страдающих от этого дефицита. Дефицит йода распространен не только в наименее развивающихся странах, исследования также показали, что более двух третей девочек-подростков в Великобритании и 15 процентов взрослых женщин в США имеют дефицит йода.

Как его получить: дефицит йода можно убрать с помощью йодированной соли, которая широко доступна во многих частях мира. Другие пищевые источники йода включают молоко, яйца, рыбу, морепродукты и морские водоросли, такие как нори.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.