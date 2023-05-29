Як часто потрібно міняти зубну щітку? Думка експерта

Зношена зубна щітка не допоможе вам зберегти здоров'я зубів та отримати сяючу посмішку.

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Зовнішній вигляд зубної щітки може бути дуже оманливим. На перший погляд, ваша зубна щітка виглядає бездоганно і готова до чищення зубів, ясен і язика, але насправді це не так. Найімовірніше вона занадто стара. Погляньте на щетинки: у нових зубних щіток щетинки не пошкоджені, але при постійному використанні вони стають набагато слабшими і починають розпушуватися. Зубна щітка зі зношеними щетинками менш ефективно видаляє зубний наліт. Зубний наліт є липким покриттям, наповненим бактеріями, і його накопичення може призвести до захворювання ясен. Як часто ви повинні змінювати свою зубну щітку, щоб запобігти утворенню нальоту та вберегти себе від дорогих походів до стоматолога? Про це пише Woman's World

Якщо не міняти зубну щітку?

Використання старої зубної щітки погіршує здоров'я ротової порожнини. За даними Американської стоматологічної асоціації (ADA), ви повинні змінювати звичайну або електричну зубну щітку кожні три-чотири місяці, коли щетинки стають зношеними. Але існує виняток, якщо ви одужує від хвороби, щоб запобігти повторному зараженню, потрібно обов'язково змінити зубну щітку.

Відсутність регулярної заміни зубної щітки призводить до того, що на зубах залишається надлишок нальоту. Зрештою це може призвести до гінгівіту — легкої форми захворювання ясен, що викликає почервоніння та набряк навколо ясен. Крім того, стара зубна щітка є живильним середовищем для бактерій, які провокують появу неприємного запаху з рота.

Як вибрати нову зубну щітку?

Якщо ваша стара зубна щітка успішно видаляє частинки їжі та наліт на зубах, то просто замініть її на таку ж нову. Якщо ні, то ви можете підібрати зубну щітку іншого типу, якщо підозрюєте, що ваша не справляється зі своїм завданням належним способом.

Ось посібник, який ви можете використовувати при виборі нової зубної щітки:

Ручна або електрична зубна щітка/на батарейках: вибір за вами, яким типом зубної щітки краще користуватися. Тим не менш, варто задуматися про використання електричної зубної щітки в тих випадках, коли ви обмежені в спритності рук або зазвичай чистите зуби занадто сильно. У будь-якому випадку, пам'ятайте, що двічі на день зуби потрібно чистити щонайменше дві хвилини.

Знак відповідності ADA: цей знак означає, що незалежні експерти підтвердили ефективність та безпеку зубної щітки.

Тип щетини: для чищення зубів часто рекомендуються щітки з м'якою щетиною, тому що середні та жорсткі види можуть пошкодити ясна та емаль. Вибирайте м'яку щітку, якщо ваш стоматолог не радить використовувати середню або жорстку зубну щітку.

Розмір голівки зубної щітки: велика головка щітки не завжди означає найкращі результати. У багатьох випадках зубна щітка з маленькою головкою творить дива, очищаючи всі ділянки ротової порожнини.

Ручка: вибір зубної щітки із правильною ручкою дозволяє ретельно чистити зуби без дискомфорту. Щітки з вигнутою ручкою або ручкою з гнучкою шийкою допомагають дотягнутися до всіх зубів, а ручка, що не ковзає, гарантує, що щітка залишиться в руці, навіть якщо вона мокра.

Улюблений колір: ви будете використовувати цю зубну щітку двічі на день протягом наступних кількох місяців. Тому виберіть щітку у своєму улюбленому кольорі, щоб зробити чищення зубів приємним і веселим.

Після того як ви купили нову зубну щітку, зберігайте її у ванній правильно, щоб запобігти забрудненню. Нижче ви можете знайти покрокові інструкції зі зберігання зубної щітки від стоматолога ADA Метью Мессіни, DDS.

Чи варто накривати зубну щітку у ванній кімнаті?

Ви не повинні накривати зубну щітку під час зберігання. Чому? Тому що це запобігає висиханню щетини та утримує бактерії на поверхні. Доктор Мессіна розповідає про те, як найкраще зберігати зубну щітку, коли ви нею не користуєтеся:

Після чищення зубів змийте зубну пасту та слину зі щітки. Постукайте ручкою зубної щітки зовнішнім краєм раковини, щоб видалити зайву воду.

Покладіть зубну щітку вертикально у тримач, щоб вона знаходилася на відкритому повітрі і не торкалася іншої зубної щітки чи іншого предмета.

Дайте щітці висохнути на повітрі, щоб бактерії, що залишилися на її поверхні, загинули, і щітка була готова до наступного використання.

Ваша зубна щітка не є ідеальною і в якийсь момент її потрібно буде замінити. Але якщо ви будете дотримуватися цих порад і рекомендацій, ви досягнете більш яскравої та білосніжної посмішки!

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