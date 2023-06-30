Яка рослинна олія найкорисніша: 4 найкращі варіанти

Більшість людей щодня використовують рослинну олію для приготування їжі. Але чи підходить одна й та сама олія для смаження, тушкування та заправки салату? Розбираємося.

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Люди часто зосереджуються на тому, як вибрати корисну олію. Проте користь олії, яка стоїть на полиці в супермаркеті, — це тільки частина історії. Також важливо враховувати, чи придатна олія для вживання в їжу після того, як ви нагріли її під час приготування. Про це пише healthline.

Це пов'язано з тим, що рослинні олії мають різний діапазон точок димлення або температур, за яких вони більше не стабільні. Вам слід уникати використання рослинних олій для приготування їжі за температур, вищих за їхню температуру димлення.

Чому вибір олії такий важливий

Фото: Freepik

Коли олія нагрівається, особливо за високої температури, вона зрештою досягає точки димлення. Це температура, за якої олія перестає бути стабільною та починає руйнуватися.

Коли олія руйнується, вона починає окислюватися та виділяти вільні радикали. Ці сполуки можуть мати негативні наслідки для здоров'я, потенційно спричиняючи пошкодження клітин, що може призвести до розвитку різних захворювань.

Крім того, олії, що досягли температури димлення, виділяють речовину, звану акролеїном, яка може створювати неприємний горілий присмак.

Рафіноване або нерафіноване

Олії високого ступеня очищення (рафіновані) мають однорідний зовнішній вигляд і, як правило, дешевші. Нерафіновані олії проходять мінімальну обробку і можуть містити частинки осаду, мати каламутніший вигляд та зберігати більше свого природного смаку та кольору.

Нерафіновані олії містять більше поживних речовин, але вони також більш чутливі до тепла й можуть згіркнути швидше, ніж рослинні олії високого ступеня переробки. Рафіновані олії, як правило, мають вищу температуру димлення, ніж нерафіновані.

Деякі рафіновані олії виробляються з використанням хімічних розчинників, тоді як інші — шляхом пресування рослин або насіння. Багато споживачів уникають олій, отриманих хімічним шляхом, і віддають перевагу лише оліям, отриманим шляхом пресування, наприклад, оливковій олії холодного віджиму.

Пропонуємо вашій увазі чотири найкорисніші рослинні олії, які витримують приготування їжі за високої температури,

Оливкова олія

Фото: Pixabay

Оливкова олія довгий час була золотим стандартом кулінарних олій на кухнях по всьому світу. Багато в чому через її універсальність: оливкова олія має тонкий перцевий або трав'яний смак і її можна використовувати для випічки, тушкування або холодних заправок.

Оливкова олія багата на вітамін Е, який діє як антиоксидант. Основною жирною кислотою в оливковій олії є мононенасичений жир, званий олеїновою кислотою. Дослідження показали, що олеїнова кислота може мати протиракові та протизапальні властивості.

Крім того, оливкова олія містить антиоксидантні сполуки — олеокантал та олеуропеїн. Вони можуть чинити протизапальну дію, включно зі зниженням артеріального тиску та запобіганням окисленню холестерину ЛПНЩ (поганого).

Дослідження засвідчили, що оливкова олія містить корисні для серця сполуки й може запобігає таким станам, як ожиріння, метаболічний синдром та діабет 2 типу.

Температура димлення оливкової олії становить приблизно 176°C, що є звичайною температурою приготування страв, особливо для випічки.

Олія авокадо

Фото: freepik

Олія має нейтральний смак авокадо, що робить її ідеальною для солодких або солоних страв. Поживний склад олії авокадо, аналогічний оливковій олії, з високим вмістом корисної для серця жирної олеїнової кислоти.

В одному з оглядів було зроблено висновок про те, що ця олія зберігає свої поживні якості за низьких та високих температур. Якість і поживний склад олії авокадо залежать від різних чинників, зокрема від місця вирощування авокадо та методу екстракції.

Деякі більш ранні дослідження на тваринах показали, що сполуки в олії авокадо можуть захистити печінку у відповідь на метаболічні захворювання та знизити кров'яний тиск, холестерин ЛПНЩ (поганий) і тригліцериди, високі рівні яких збільшують ризик серцевих захворювань та серцевого нападу.

Олія авокадо може навіть бути корисною для зменшення болю в суглобах, пов'язаного з остеоартритом, зниження рівня цукру в крові після їжі та загального рівня холестерину. Згідно з невеликими дослідженнями, олія авокадо може покращувати засвоєння інших поживних речовин й захищати клітини від пошкодження вільними радикалами.

Олія авокадо має точку димлення приблизно 271°C, що робить її ідеальною для приготування їжі за високих температур, наприклад, у фритюрі.

Кунжутна олія

Фото: freepik

Кунжутна олія містить корисні для серця антиоксиданти сезамол і сезамінол, які мають потенційну нейропротекторну дію проти деяких захворювань, наприклад, хвороби Паркінсона.

Крім того, одне невелике дослідження серед 46 осіб із діабетом 2 типу показало, що вживання кунжутної олії протягом 90 днів значно поліпшило рівень цукру в крові натщесерце та довгострокові біомаркери контролю рівня цукру в крові.

Кунжутна олія чудово підходить для тушкування, приготування їжі та навіть як заправка для салатів. Вона має м'який горіховий присмак, який добре поєднується з багатьма стравами, приготованими на плиті.

Зверніть увагу, що звичайна кунжутна олія відрізняється від підсмаженої кунжутної олії. Остання має більш виражений горіховий присмак, що робить її більш придатною для заправки готової страви, ніж для її приготування

Кунжутна олія має середньо-високу точку димлення приблизно 210°C.

Сафлорова олія

Сафлорову олію виробляють із насіння сафлору (олійна рослина, що має безліч корисних якостей). У ній мало насичених жирів і більше ненасичених жирних кислот.

Сафлорова олія містить лінолеву, ліноленову, олеїнову та арахідонову кислоти. Велика кількість ненасиченої лінолевої кислоти в цій рослинній олії сприяє схудненню, допомагає в лікуванні діабету, серцево-судинних захворювань та захворювань нервової системи.

Ця олія має нейтральний смак, який добре підходить для маринадів, соусів, а також для приготування на грилі та смаження.

Температура димлення сафлорової олії становить приблизно 265°C.

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Раніше Фокус писав про те, що авокадо містить найважливіші поживні речовини, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та ожиріння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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