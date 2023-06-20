Суперфрукт. Топ 7 корисних властивостей авокадо для вашого здоров'я

Технічно, авокадо – це фрукт! Він містить важливі поживні речовини, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та ожиріння. Ну, чим не суперфрукт?

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Авокадо – унікальний продукт! І унікальний він не лише вмістом корисних жирів, а тим, що у його складі близько 20 вітамінів та мінералів та антиоксиданти. Ті, у кого в раціон регулярно присутній авокадо, споживають більше клітковини, вітамінів Е та К, магнію та калію, ніж ті, хто його не їсть. Ось сім корисних властивостей авокадо для вашого здоров'я. Про це пише Health.

Допомагає контролювати вагу

Уявлення про те, що вживання жирів призводить до набору ваги, помилкове. Вживання здорових жирів — це розумна стратегія управління вагою.

Рослинні жири, такі як авокадо, забезпечують організм антиоксидантами та борються із запаленням. Регулярне вживання авокадо може допомогти підтримувати здорову вагу, навіть без урізання добової норми калорій. Ті, хто регулярно вживають авокадо, як правило, дотримуються поживнішої дієти, споживають більше овочів та фруктів і менше рафінованих продуктів, а також мають меншу масу тіла і менший об'єм талії.

Захищає ваше серце

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Споживання авокадо захищає ваше серце, покращуючи ліпідний профіль. Вживання одного авокадо на день протягом п'яти тижнів знижує загальний рівень холестерину, рівень "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності або ЛПНГ) та підвищує рівень "хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності або ЛПВЩ). Крім того, авокадо – відмінне джерело калію – мікроелемента, який допомагає знизити артеріальний тиск.

Запобігає ускладненню діабету

Якщо у вас діабет 2 типу або резистентність до інсуліну, то чим вищий рівень глюкози в крові, тим більше ваш організм виробляє інсуліну для зниження рівня цукру. Додавання авокадо до раціону може запобігти підвищенню рівня інсуліну та глюкози в крові після їжі.

Вживання авокадо на постійній основі допомагає зменшити жир на животі, а також вісцеральний жир. Вісцеральний жир накопичується на органах в області живота й пов'язаний з високим ризиком розвитку діабету 2 типу.

Підвищує вміст поживних речовин

Фото: Pixabay

Комбінація авокадо з іншими продуктами допоможе вашому організму засвоїти більше антиоксидантів. Так, наприклад, поєднання авокадо з томатним соусом та морквою підвищує засвоєння вітаміну А, який є важливою поживною речовиною для здорової шкіри, зору та імунітету.

Люди, які регулярно вживають авокадо, схильні споживати більше овочів, фруктів та цільнозернових продуктів і в результаті споживають значно більше таких поживних речовин:

Клітковина

Корисні мононенасичені та поліненасичені жири

Магній

Калій

Вітамін Е

Сприяє здоровому травленню

Авокадо позитивно впливає на мікробіом кишечника, де мешкають трильйони мікроорганізмів та їхній генетичний матеріал. Здоровий мікробіом кишечника зміцнює імунну функцію, бореться із запаленнями та захищає від хронічних захворювань.

За 12 тижнів регулярного вживання авокадо відбуваються позитивні зміни в мікробіомі кишечника та збільшення загальної кількості та різноманітності мікробів, що підтримують його здоров'я.

Поліпшує роботу мозку

Цей фрукт багатий на фітохімічну речовину під назвою лютеїн — пігмент, пов'язаний з бета-каротином і вітаміном А. Можливо, вам відомий лютеїн, як один із двох основних каротиноїдів, виявлених у сітківці ока. Ще одним місцем, де міститься лютеїн, є мозок.

У людей похилого віку вживання одного авокадо на день протягом шести місяців сприяло поліпшенню пам'яті. Однак прийом добавки з лютеїном не дав таких самих результатів, отже саме авокадо посприяло кращій роботі мозку.

Онкопротектор

Фото: Pixabay

Як зазначалося раніше, авокадо багатий на антиоксиданти. Було виявлено, що екстракти м'якоті авокадо мають протиракові властивості. Екстракт, що містить кілька антиоксидантів, у тому числі лютеїн, зеаксантин, бета-каротин та вітамін Е, зупинив ріст клітин раку передміхурової залози. Інший екстракт вбивав ракові клітини у ротовій порожнині.

Один цілий авокадо (без шкірки та кісточки) містить такі поживні речовини:

Калорійність — 322 калорії

Білок — 4 грами

Вуглеводи — 17 грам

Фолієва кислота — 163 мкг.

Вітамін К — 42 мкг

Вітамін С — 20 міліграмів

Вітамін Е — 4 міліграми

Калій — 975 мг

Магній — 58 міліграмів

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