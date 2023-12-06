Опасное сочетание. Почему, согласно Аюрведе, нельзя смешивать молоко и бананы

Если вы любите банановые коктейли и смузи, то должны знать, что согласно Аюрведе, сочетание молока и бананов является опасной комбинацией.

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Аюрведа — древняя целостная система медицины, которая рассматривает выбор пищевых сочетаний как решающий фактор поддержания баланса и гармонии в организме. Одна из основных комбинаций, которую не советует Аюрведа, — это сочетание бананов с молоком. Почему же смесь молока и бананов является опасным сочетанием, разобраться помогает доктор Ганеш Чаудхари, бакалавр аюрведической медицины и хирургии. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Не пара

Фото: Freepik

"Аюрведа, уходящая корнями в древнеиндийскую философию, подчеркивает баланс трех дош — Ваты, Питты и Капхи — для достижения оптимального здоровья. Доши представляют собой различные комбинации пяти элементов (земли, воды, огня, воздуха и пространства) и управляют различными физиологическими и психологическими функциями в организме", — говорит доктор Чаудхари.

Как именно сочетание бананов и молока нарушает баланс:

Несовместимость с пищеварением. Хотя бананы относительно тяжелые и охлаждающие, молоко считается тяжелым и согревающим. Сочетание этих противоположных качеств может создать дисбаланс в пищеварительном процессе, что потенциально может привести к проблемам с пищеварением.

Хотя бананы относительно тяжелые и охлаждающие, молоко считается тяжелым и согревающим. Сочетание этих противоположных качеств может создать дисбаланс в пищеварительном процессе, что потенциально может привести к проблемам с пищеварением. Дисбаланс дош. Сочетание банана и молока может нарушить баланс дош, особенно усугубляя Питта-дошу. Этот дисбаланс может проявляться в виде расстройства желудка, вздутия живота или других дискомфортов.

Сочетание банана и молока может нарушить баланс дош, особенно усугубляя Питта-дошу. Этот дисбаланс может проявляться в виде расстройства желудка, вздутия живота или других дискомфортов. Потенциальное образование токсинов. Аюрведа предполагает, что сочетание бананов и молока может создать аму — концепцию, относящуюся к токсинам или непереваренным пищевым материалам. Ама считается предшественником различных проблем со здоровьем, и Аюрведа стремится предотвратить ее образование.

Аюрведа предполагает, что сочетание бананов и молока может создать аму — концепцию, относящуюся к токсинам или непереваренным пищевым материалам. Ама считается предшественником различных проблем со здоровьем, и Аюрведа стремится предотвратить ее образование. Проблемы с усвоением питательных веществ. Противоречивые свойства бананов и молока могут препятствовать оптимальному усвоению питательных веществ из обоих продуктов. Это может поставить под угрозу усвоение необходимых витаминов и минералов.

Как насладиться банановыми коктейлями

Фото: Freepik

Хотя Аюрведа не рекомендует одновременное употребление бананов и молока, она предлагает альтернативы тем, кто любит оба эти продукта", — говорит доктор Чаудхари. Он перечислил:

Раздельное употребление. Аюрведа предлагает употреблять бананы и молоко в разное время дня, чтобы избежать потенциального конфликта при пищеварении. Разведение во времени этих двух продуктов, позволяет организму переваривать их более эффективно.

Аюрведа предлагает употреблять бананы и молоко в разное время дня, чтобы избежать потенциального конфликта при пищеварении. Разведение во времени этих двух продуктов, позволяет организму переваривать их более эффективно. Альтернативные комбинации. Аюрведа предлагает альтернативные способы употребления банана и молока. Например, добавление в банановый молочный коктейль таких специй, как кардамон или мускатный орех, может помочь сбалансировать пищеварительный эффект.

Аюрведа предлагает альтернативные способы употребления банана и молока. Например, добавление в банановый молочный коктейль таких специй, как кардамон или мускатный орех, может помочь сбалансировать пищеварительный эффект. Учитывайте индивидуальную конституцию. Аюрведа признает, что индивидуальная конституция, известная как Пракрити, играет важную роль в определении диетических рекомендаций. При выборе диеты следует учитывать такие факторы, как возраст, сила пищеварения и общее состояние здоровья.

"Хотя Аюрведа дает ценную информацию о сочетаниях продуктов питания, важно понимать, что индивидуальные реакции на пищу могут различаться. Современные точки зрения на питание признают питательную пользу как банана, так и молока. Многие люди наслаждаются этой комбинацией, не испытывая при этом проблем с пищеварением", — сказал доктор Чаудхари.

Осторожный подход Аюрведы к сочетанию банана и молока отражает сложную сеть факторов, рассматриваемых в традиционной медицине. Экспериментируя с альтернативными комбинациями и обращая внимание на личные реакции, можно найти баланс. В конечном счете, путь к здоровью — это развивающийся процесс, который включает в себя как древнюю мудрость и современный подход.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.