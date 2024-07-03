Диетолог рассказал, нужно ли кипятить пастеризованное молоко из магазина

Кипячение сырого молока имеет ряд преимуществ, таких как уничтожение бактерий и профилактика различных болезней. Но нужно ли также кипятить упакованное пастеризованное молоко, которое мы покупаем в супермаркете.

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Кипячение свежего молока перед употреблением было привычной практикой на протяжении столетий. Считалось, что это не только убивает вредные бактерии и патогены, обеспечивая безопасность продукта, но и улучшает его вкус и усвояемость. Более того, некоторые люди также думают, что кипячение молока снижает риск скисания. А как обстоит дело с магазинным молоком? Даже при современных методах пастеризации и охлаждения нам все еще нужно кипятить упакованное молоко перед употреблением? О то, что ответил на этот вопрос диетолог, пишет OnlyMyHealth.

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"Кипячение молока перед употреблением является обычной практикой во многих семьях и культурах по разным причинам", — говорит диетолог доктор Прити Нагар. И на это есть ряд причин. Во-первых, кипячение молока помогает убить вредные бактерии, которые могут присутствовать в сыром молоке, снижая вероятность риска заболеваний пищевого происхождения.

Кроме того, кипячение молока может помочь продлить срок его хранения за счет снижения бактериальной нагрузки.

Некоторые люди считают, что кипяченое молоко легче усваивается, чем сырое, поскольку процесс нагревания может расщеплять определенные белки и ферменты. Также бытует мнение, что кипячение молока может усилить его вкус и аромат, сделав его более приятным для употребления.

Что такое пастеризованное молоко?

Фото: Freepik

"Пастеризация — это процесс, при котором молоко нагревается до определенной температуры в течение определенного периода времени, чтобы убить вредные бактерии, сохранив при этом его пищевую ценность", — говорит доктор Нагар.

Согласно Центрам США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) употребление сырого молока может подвергнуть вас воздействию таких микробов, как кампилобактер, криптоспоридии, кишечная палочка, листерии, бруцеллы и сальмонеллы, что повышает риск различных инфекций.

Фото: Freepik

"Некоторые группы, например, дети до 5 лет, взрослые старше 65 лет, беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой, подвергаются более высокому риску серьезных заболеваний, вызванных этими микробами", — отмечает CDC.

Доктор Нагар утверждает, что пастеризованное молоко считается безопасным для употребления без кипячения, поскольку процесс пастеризации уже уничтожил большинство вредных патогенов.

Нужно ли кипятить пакетированное молоко

Фото: Freepik

В настоящее время большая часть пакетированного молока в супермаркетах пастеризована, поэтому нет необходимости его кипятить. Тем не менее некоторые люди по-прежнему предпочитают кипятить молоко в качестве дополнительной меры предосторожности, особенно если у них есть опасения по поводу его хранения.

"Когда дело касается упакованного или пастеризованного молока, необходимость его кипячения перед употреблением может различаться. Пастеризованное молоко безопасно для употребления без кипячения, поскольку процесс пастеризации обеспечивает его безопасность. Но в конечном итоге решение кипятить упакованное молоко является личным предпочтением, основанным на индивидуальных опасениях и практике", — говорит доктор Нагар.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.