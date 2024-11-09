Топ-3 причины, почему нельзя есть обезжиренные продукты, — гастроэнтеролог

Пытаясь похудеть, люди часто ищут легкие пути, не требующие приложения дополнительных усилий. Именно поэтому некоторые выбирают обезжиренные продукты, считая, что так они смогут быстрее терять вес, не ограничивая при этом свой рацион. Гастроэнтеролог объясняет, почему это не работает, и как обезжиренные продукты могут повлиять на ваше здоровье.

Маркетинг предлагает нам кучу разнообразных продуктов, среди которых есть и обезжиренный творог, сметана с низким содержанием жира и другие подобные продукты. Эти продукты предлагают вам не меняя рацион, уменьшать потребление жиров и таким образом худеть, однако на самом деле у них есть много подводных камней, о которых мало кто знает. Фокус узнал у врача гастроэнтеролога, терапевта Евгении Белинской о том, действительно ли обезжиренные продукты безопасны для здоровья и могут ускорить потерю веса.

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Жиры имеют не очень хорошую репутацию и часто воспринимаются как макронутриент, который нужно исключить из рациона из-за того, что они способствуют набору веса. Однако стоит знать, что жиры бывают разные, и некоторые из них не просто нужны, а необходимы нашему организму для нормального функционирования. Вот почему нельзя отказываться от жиров в рационе, даже если вы хотите сбросить лишний вес.

"Довольно часто пациенты, когда хотят похудеть, начинают уменьшать потребление жиров, но не ограничивая их количество, а просто покупая обезжиренные продукты. Но так делать не стоит", — говорит гастроэнтеролог.

Евгения Белинская отмечает, что для того, чтобы обезжиренный продукт сохранял свои вкусовые качества, туда надо добавить или какие-то подсластители, или дополнительные вещества для сохранения структуры продукта.

"Если вы ограничиваете потребление жиров, то у вас будет хуже всасывание жирорастворимых витаминов (А, D, E, K), а значит будет страдать куча дополнительных функций", — говорит Евгения Белинская. "Кроме того, насыщенные продукты дают нам меньше насыщения. Следовательно, через короткий промежуток времени вы будете снова чувствовать себя голодными".

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Гастроэнтеролог назвала главные причины, почему не стоит просто покупать обезжиренные продукты:

обезжиренные продукты могут содержать подсластители и дополнительные вещества

в результате употребления обезжиренных продуктов ухудшается всасывание жирорастворимых витаминов

они дают меньшее чувство насыщения, поэтому вы быстрее будете чувствовать голод.

"Не все жиры являются плохими, в рационе должен быть баланс насыщенных и ненасыщенных жиров. Также не забывайте, что если вы хотите похудеть, надо покупать не обезжиренные продукты и не заменять сахар на сахарозаменители. Надо учитывать суточный калораж и добавлять физическую активность", — советует Евгения Белинская.

Див не существует, поэтому исключение определенных продуктов или употребление обезжиренных продуктов не поможет похудеть. Здоровое похудение — это процесс, который должен включать полноценное сбалансированное питание, чтобы организм мог получать все необходимые нутриенты и достаточная физическая активность, которая поможет наращивать мышечную массу и ускорить процесс потери веса.

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