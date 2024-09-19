Ешьте творог каждый день: 5 удивительных свойств, которые улучшат здоровье

Творог богат белком, витамином В12 и кальцием. Он способствует здоровью костей и мышц, улучшает работу мозга, поддерживает здоровье кишечника с помощью пробиотиков и помогает регулировать уровень сахара в крови. Это не полный список потрясающих свойств кисломолочного продукта, которые говорят о том, что есть его нужно чаще.

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Творог – отличный источник белка, он содержит витамин B12 и кальций, необходимый для здоровья костей. Творог – универсальный продукт, который можно употреблять как в сладком, так и в соленом виде, а еще приготовить на его основе множество потрясающих блюд. Этот кисломолочный продукт можно легко приготовить дома и включить в ежедневный рацион, учитывая его многочисленные преимущества для здоровья. Об этом пишет Times of India.

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Творог готовят из сквашенного молока, которое процеживания с помощью муслиновой ткани или марли, а затем прессуют. Учитывая, что он низкоуглеводный, имеет умеренное количество белка и полезные жиры, этот кисломолочный продут считается хорошим вариантом для тех, кто придерживается кетогенной диеты.

Некоторые исследования показали, что творог также способствует снижению веса. Несмотря на то, что греческий йогурт довольно популярен в наши дни, старый творог также сохранил свою привлекательность. В отличие от других видов твердого сыра, творог мягкий и свежий, а не выдержанный, он имеет сливочный вкус и может употребляться даже в свежем виде в сочетании со свежими фруктами, сухофруктами и даже с шоколадом. Чем еще творог полезен для здоровья?

Здоровье костей

Фото: Freepik

Творог — это не только сытный завтрак с высоким содержанием белка, но и прекрасный источник кальция, который может быть очень полезен для здоровья костей. Как и другие молочные продукты, творог помогает улучшить прочность костей.

Его жирность может варьироваться в зависимости от молока, из которого он сделан. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), чашка обезжиренного творога может удовлетворить 48% ежедневного потребления белка и 23% кальция. В твороге также есть фосфор, который помогает сохранить кости и зубы крепкими.

Здоровье мышц

Творог является хорошим источником высококачественного белка и может помочь укрепить здоровье костей и мышц. Казеиновый белок, который придает творогу уникальную текстуру, имеет широкий спектр незаменимых аминокислот, уменьшающих разрушение мышц и способствует их росту.

Здоровье мозга

Фото: Freepik

Регулярное употребление творога может улучшить здоровье вашего мозга и концентрацию внимания, поскольку он также содержит высокий уровень витамина B12, который может способствовать здоровой работе мозга. Рекомендуется включать его в свой завтрак для лучшей концентрации и уровня энергии в течение дня.

Здоровье кишечника

Творог содержит пробиотики, которые являются полезными бактериями и могут улучшить микробиом кишечника. В толстом кишечнике живут триллионы микроорганизмов, и это важно для нашего пищеварения, здоровья мозга, а также иммунитета.

Предотвращает скачки сахара в крови

Фото: Freepik

Творог может стать отличным завтраком для диабетиков, так как высокое содержание белка помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови. Было показано, что творог снижает уровень глюкозы в крови после приема пищи. Это означает, что включение творога в свой рацион может обеспечить ваше тело и разум богатым количеством питательных веществ и предотвратить приступы голода после еды. Регулярное употребление творога может улучшить здоровье мозга, костей и сердца.

Напомним, диетолог рассказала, как есть творог, чтобы сбросить вес.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи объяснили, какой творог полезнее для здоровья: сладкий или соленый.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту