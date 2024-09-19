Їжте кисломолочний сир щодня: 5 дивовижних властивостей, які поліпшать здоров'я

Сир багатий на білок, вітамін В12 і кальцій. Він сприяє здоров'ю кісток і м'язів, покращує роботу мозку, підтримує здоров'я кишечника за допомогою пробіотиків і допомагає регулювати рівень цукру в крові. Це не повний список приголомшливих властивостей кисломолочного продукту, які говорять про те, що їсти його потрібно частіше.

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Сир — чудове джерело білка, він містить вітамін B12 і кальцій, необхідний для здоров'я кісток. Сир — універсальний продукт, який можна вживати як у солодкому, так і в солоному вигляді, а ще приготувати на його основі безліч приголомшливих страв. Цей кисломолочний продукт можна легко приготувати вдома і включити в щоденний раціон, враховуючи його численні переваги для здоров'я. Про це пише Times of India.

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Сир готують зі сквашеного молока, яке проціджують за допомогою муслінової тканини або марлі, а потім пресують. З огляду на те, що він низьковуглеводний, має помірну кількість білка та корисні жири, цей кисломолочний продут вважається хорошим варіантом для тих, хто дотримується кетогенної дієти.

Деякі дослідження показали, що сир також сприяє зниженню ваги. Незважаючи на те, що грецький йогурт досить популярний у наші дні, кисломолочний сир також зберіг свою привабливість. На відміну від інших видів твердого сиру, це сир м'який і свіжий, а не витриманий, він має вершковий смак і може вживатися навіть у свіжому вигляді в поєднанні зі свіжими фруктами, сухофруктами і навіть із шоколадом. Чим ще сир корисний для здоров'я?

Здоров'я кісток

Фото: Freepik

Сир — це не тільки ситний сніданок із високим вмістом білка, а й прекрасне джерело кальцію, який може бути дуже корисним для здоров'я кісток. Як і інші молочні продукти, сир допомагає поліпшити міцність кісток.

Його жирність може варіюватися залежно від молока, з якого він зроблений. За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), чашка знежиреного сиру може задовольнити 48% щоденного споживання білка і 23% кальцію. У сирі також є фосфор, який допомагає зберегти кістки і зуби міцними.

Здоров'я м'язів

Сир є хорошим джерелом високоякісного білка і може допомогти зміцнити здоров'я кісток і м'язів. Казеїновий білок, який надає сиру унікальної текстури, має широкий спектр незамінних амінокислот, що зменшують руйнування м'язів і сприяють їхньому росту.

Здоров'я мозку

Фото: Freepik

Регулярне вживання домашнього сиру може поліпшити здоров'я вашого мозку і концентрацію уваги, оскільки він також містить високий рівень вітаміну B12, який може сприяти здоровій роботі мозку. Рекомендується включати його до свого сніданку для кращої концентрації та рівня енергії протягом дня.

Здоров'я кишечника

Сир містить пробіотики, які є корисними бактеріями і можуть поліпшити мікробіом кишечника. У товстому кишечнику живуть трильйони мікроорганізмів, і це важливо для нашого травлення, здоров'я мозку, а також імунітету.

Запобігає стрибкам цукру в крові

Фото: Freepik

Сир може стати чудовим сніданком для діабетиків, оскільки високий вміст білка допомагає запобігти стрибкам рівня цукру в крові. Було показано, що сир знижує рівень глюкози в крові після прийому їжі. Це означає, що включення сиру до свого раціону може забезпечити ваше тіло і розум багатою кількістю поживних речовин і запобігти нападам голоду після їжі. Регулярне вживання сиру може поліпшити здоров'я мозку, кісток і серця.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як їсти сир, щоб скинути вагу.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи пояснили, який сир корисніший для здоров'я: солодкий чи солоний.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця