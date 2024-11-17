Наречена вирішила змінитися і скинула понад 55 кг перед весіллям: як вона виглядає (фото)

Саманта Веноп довго вживала нездорову їжу, часто замовляла їжу з собою в ресторанах і любила хороший алкоголь. Однак поява чоловіка і бажання змінитися підштовхнули жінку до дій, і це дало результат.

36-річна Саманта Веноп з британського Ланкастера ніколи не переймалася через свій зовнішній вигляд, однак після заручин з коханим чоловіком вирішила змінити себе, аби почувати більш впевнено та фізично краще. Тому жінка активно почала худнути перед власним весіллям і скинула понад 55 кг, розповідає її історію таблоїд Daily Mail.

Саманта каже, що раніше вона важила близько 120 кг, носила 54 розмір одягу та любила дуже смачно поїсти. Через вживання фастфуду та любов до алкогольних напоїв, вона швидко набрала свої кілограми.

Саманта до початку схуднення (фото: Samantha Wannop/Facebook)

Однак коли заручилася зі своїм чоловіком Джо, який володів молочною фермою, то вирішила після пропозиції коханого змінитися. Спочатку в неї не вийшло відразу це зробити, однак бажання змінитися стало її головною метою. Сама жінка каже, що її мотивацією стало бажання "відчувати себе впевненіше та здоровіше".

Саманта почала змінювати свій раціон та додала фізичні навантаження, перейшовши на строгу дієту і працювала в залі по кілька годин щодня протягом шести місяців. За цей час жінка встигла скинути понад 57 кг, і зараз вона важить близько 60 кг.

Саманта схудла на 50+ кг і підтримує свою форму (фото: Samantha Wannop/Facebook)

"Я відкладала ці зміни, заперечувала собі, що й так маю чудовий вигляд. Однак з часом мені вже важче було знаходити новий одяг, і мені ставало більш незручно. Як тільки змінила свій спосіб життя, і почала працювати над вагою, то стало в рази краще. Тому перед своїм весіллям я почувалася неймовірно чудово. Потім я вперше подивилася на фотографії та мені сподобалося те, що я побачила. Я почувався впевнено в той день і не був анітрохи сором’язливою", — каже жінка.

Саманта зізнається, що з моменту свого весілля веде здоровий спосіб життя і не повертається до старих звичок. У шлюбі в неї з чоловіком Джо народилося двоє дітей — чотирьох і шести років, за раціонами яких активно дивитися і контролює, що їсть малеча.

Cаманта з чоловіком і дітьми (фото: Samantha Wannop/Facebook)

"Мої діти вчаться хорошим звичкам, [і] вони обоє ходять зі мною в спортзал теж. Взагалі, моя сім'я — дуже активна: ми часто їздимо на велосипедні прогулянки та гуляємо пішки, а діти від цього у захваті", — сказала Саманта Веноп.

Жінка додає, що продовжує активно займатися спортом та за своїм раціоном. Вона зізнається, що після народження двох дітей вони не дивитися на цифри на вагах, а продовжує робити все те. що любить, бо просто хоче "почуватися здоровою і сильною",

Нагадаємо, Фокус розповідав, як жінка відмовилася від однієї закуски та схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.

Також ми писали про 5 ранкових звичок, через які у вас все ще є зайва вага. Якщо ви хочете скинути кілька кілограмів, вам слід змінити деякі ранкові звички, особливо, коли справа стосується сніданку. Тому що деякі помилки під час ранкового прийому їжі заважають успіху в схудненні.