Невеста решила измениться и сбросила более 55 кг перед свадьбой: как она выглядит (фото)

Саманта Веноп долго употребляла нездоровую пищу, часто заказывала еду с собой в ресторанах и любила хороший алкоголь. Однако появление мужа и желание измениться подтолкнули женщину к действиям, и это дало результат.

36-летняя Саманта Веноп из британского Ланкастера никогда не переживала из-за своего внешнего вида, однако после помолвки с любимым мужчиной решила изменить себя, чтобы чувствовать себя более уверенно и физически лучше. Поэтому женщина активно начала худеть перед собственной свадьбой и сбросила более 55 кг, рассказывает ее историю таблоид Daily Mail.

Саманта говорит, что раньше она весила около 120 кг, носила 54 размер одежды и любила очень вкусно поесть. Из-за употребления фастфуда и любви к алкогольным напиткам, она быстро набрала свои килограммы.

Саманта до начала похудения (фото: Samantha Wannop/Facebook)

Однако когда обручилась со своим мужем Джо, который владел молочной фермой, то решила после предложения любимого измениться. Сначала у нее не получилось сразу это сделать, однако желание измениться стало ее главной целью. Сама женщина говорит, что ее мотивацией стало желание "чувствовать себя увереннее и здоровее".

Саманта начала менять свой рацион и добавила физические нагрузки, перейдя на строгую диету и работала в зале по несколько часов ежедневно в течение шести месяцев. За это время женщина успела сбросить более 57 кг, и сейчас она весит около 60 кг.

Саманта похудела на 50+ кг и поддерживает свою форму (фото: Samantha Wannop/Facebook)

"Я откладывала эти изменения, возражала себе, что и так выгляжу прекрасно. Однако со временем мне уже труднее было находить новую одежду, и мне становилось более неудобно. Как только изменила свой образ жизни, и начала работать над весом, то стало в разы лучше. Поэтому перед своей свадьбой я чувствовала себя невероятно прекрасно. Потом я впервые посмотрела на фотографии и мне понравилось то, что я увидела. Я чувствовал себя уверенно в тот день и не была нисколько стеснительной", — говорит женщина.

Саманта признается, что с момента своей свадьбы ведет здоровый образ жизни и не возвращается к старым привычкам. В браке с мужем Джо у нее родилось двое детей — четырех и шести лет, за рационами которых активно следит и контролирует, что едят дети.

Саманта с мужем и детьми (фото: Samantha Wannop/Facebook)

"Мои дети учатся хорошим привычкам, [и] они оба ходят со мной в спортзал тоже. Вообще, моя семья — очень активная: мы часто ездим на велосипедные прогулки и гуляем пешком, а дети от этого в восторге", — сказала Саманта Веноп.

Женщина добавляет, что продолжает активно заниматься спортом и за своим рационом. Она признается, что после рождения двоих детей они не смотреть на цифры на весах, а продолжает делать все то, что любит, потому что просто хочет "чувствовать себя здоровой и сильной",

Напомним, Фокус рассказывал, как женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт обычно не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин у нее была большая миска спагетти или еда на вынос.

Также мы писали о 5 утренних привычек, из-за которых у вас все еще есть лишний вес. Если вы хотите сбросить несколько килограммов, вам следует изменить некоторые утренние привычки, особенно, когда дело касается завтрака. Потому что некоторые ошибки во время утреннего приема пищи мешают успеху в похудении.