Мешают похудеть: 5 утренних привычек из-за которых у вас все еще есть лишний вес

Если вы хотите сбросить несколько килограммов, вам следует изменить некоторіе утренние привічки, особенно, когда дело касается завтрака. Потому что некоторые ошибки во время утреннего приема пищи мешают успеху в похудении.

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Что касается первого приема пищи, то предпочтения людей очень индивидуальны: от тоста с авокадо до овсяной каши с фруктами и бутерброда. Однако всегда важно, когда и что вы едите на завтрак, но особенно во время диеты. Потому что, если вы хотите похудеть, вы должны ускорить свой метаболизм с помощью правильного завтрака. Австралийский эксперт по питанию Сьюзи Баррелл рассказала, каких ошибок стоит избегать на завтраке, чтобы не тормозить обмен веществ. Об этом пишет Fit For Fun.

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Время первого приема пищи

Фото: Ron Lach from Pexels

Прежде чем мы говорим о том, что есть на завтрак во время похудения, эксперт отмечает, что время суток также имеет значение.

"Многие совершают ошибку, завтракая слишком поздно, а именно между девятью и десятью часами", — объясняет она. "Чем раньше вы едите, тем больше это стимулирует ваш метаболизм", — добавляет эксперт по питанию. Поэтому она советует завтракать не позднее восьми часов

Однако, по словам Баррелл, не есть вообще ничего по утрам — большая ошибка на диете: "Без завтрака организм не начинает работать".

Латте

Многие с утра первым делом пьют кофе. И это может стать калорийной бомбой, которая часто остается незамеченной: "Латте макиатто, например, содержит столько же калорий, сколько ломтик тоста".

Если вы считаете калории для похудения, не стоит забывать о кофе. Зеленый чай является подходящей альтернативой для всех тех, кто не может обойтись без молока в кофе. Он так же подходит как стимулятор, но содержит меньше калорий и, как было доказано, стимулирует обмен веществ.

Смузи

Фото: Pexels

На первый взгляд смузи на завтрак звучит очень здорово и казалось бы, является идеальным продуктом на похудении. Тем не менее Баррелл предупреждает, что содержание сахара в красочных напитках часто недооценивается: "Большой смузи может содержать до 80 граммов сахара — это эквивалент 16 чайных ложек".

Вместо того чтобы полностью полагаться на фруктовые смузи, вариант, приготовленный из зерновых, орехов, авокадо или молочных продуктов, может стать здоровой и полезной альтернативой. Однако, имея 300-400 калорий, смузи должен быть единственным, что попадает в ваш желудок утром.

Много белка, мало углеводов

Готовые мюсли и белый хлеб входят в меню многих людей с утра. Однако такие продукты содержат в основном сахар.

"Тосты или мюсли сами по себе не насыщают нас достаточно долго. Затем мы перекусываем между приемами пищи и в результате набираем вес", — объясняет Баррелл. "Нам нужно 20 граммов белка на завтрак, чтобы поддерживать уровень глюкозы и инсулина на контролируемом уровне".

Поэтому то, что вы едите на завтрак, должно зависеть от содержания белка в пище: "Греческий йогурт, сыр, печеные бобы или два яйца — хороший выбор", — говорит эксперт. Овощной омлет или фриттата также являются отличными белковыми вариантами.

Отсутствие планирования

Фото: Freepik

Чтобы советы по завтраку можно было применять и в стрессовой повседневной жизни, Сьюзи Баррелл рекомендует всем желающим похудеть делать заготовки вечером.

"Вы должны постараться заранее спланировать свой завтрак и убедиться, что он содержит белок. Еще лучше подготовить его так, чтобы вам нужно было только упаковать его, перед тем, как выйти из дома".

Например, идеально подойдет несколько ломтиков ржаного хлебца, немного сливочного сыра или авокадо. Также в качестве завтрака для похудения подойдут мюсли с йогуртом, орехами и фруктами.

Однако будьте осторожны с готовыми мюсли: с содержанием до 30 процентов они представляют собой настоящие сахарные ловушки. Лучше обязательно проверить их пищевую ценность перед покупкой или смешать мюсли самостоятельно.

Напомним, рейтинг напитков для завтрака, способствующих снижению веса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту