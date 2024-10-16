Заважають схуднути: 5 ранкових звичок через які у вас все ще є зайва вага

Якщо ви хочете скинути кілька кілограмів, вам слід змінити деякі ранкові звички, особливо, коли справа стосується сніданку. Тому що деякі помилки під час ранкового прийому їжі заважають успіху в схудненні.

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Що стосується першого прийому їжі, то вподобання людей дуже індивідуальні: від тосту з авокадо до вівсяної каші з фруктами та бутерброда. Однак завжди важливо, коли і що ви їсте на сніданок, але особливо під час дієти. Тому що, якщо ви хочете схуднути, ви повинні прискорити свій метаболізм за допомогою правильного сніданку. Австралійська експертка з харчування Сьюзі Баррелл розповіла, яких помилок варто уникати на сніданку, щоб не гальмувати обмін речовин. Про це пише Fit For Fun.

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Час першого прийому їжі

Фото: Ron Lach from Pexels

Перш ніж ми говоримо про те, що їсти на сніданок під час схуднення, експерт наголошує, що час доби також має значення.

"Багато хто припускається помилки, снідаючи надто пізно, а саме між дев'ятою і десятою годинами", — пояснює вона. "Що раніше ви їсте, то більше це стимулює ваш метаболізм", — додає експертка з харчування. Тому вона радить снідати не пізніше восьмої години

Однак, за словами Баррелл, не їсти взагалі нічого вранці — велика помилка на дієті: "Без сніданку організм не починає працювати".

Латте

Багато хто зранку насамперед п'є каву. І це може стати калорійною бомбою, яка часто залишається непоміченою: "Латте макіатто, наприклад, містить стільки ж калорій, скільки скибочка тосту".

Якщо ви рахуєте калорії для схуднення, не варто забувати про каву. Зелений чай є підходящою альтернативою для всіх тих, хто не може обійтися без молока в каві. Він так само підходить як стимулятор, але містить менше калорій і, як було доведено, стимулює обмін речовин.

Смузі

Фото: Pexels

На перший погляд смузі на сніданок звучить дуже здорово і, здавалося б, є ідеальним продуктом для схуднення. Проте Баррелл попереджає, що вміст цукру в барвистих напоях часто недооцінюється: "Великий смузі може містити до 80 грамів цукру — це еквівалент 16 чайних ложок".

Замість того щоб повністю покладатися на фруктові смузі, варіант, приготований із зернових, горіхів, авокадо або молочних продуктів, може стати здоровою і корисною альтернативою. Однак, маючи 300-400 калорій, смузі має бути єдиним, що потрапляє у ваш шлунок вранці.

Багато білка, мало вуглеводів

Готові мюслі та білий хліб входять до меню багатьох людей зранку. Однак такі продукти містять переважно цукор.

"Тости або мюслі самі по собі не насичують нас досить довго. Потім ми перекушуємо між прийомами їжі і в результаті набираємо вагу", — пояснює Баррелл. "Нам потрібно 20 грамів білка на сніданок, щоб підтримувати рівень глюкози та інсуліну на контрольованому рівні".

Тому те, що ви їсте на сніданок, має залежати від вмісту білка в їжі: "Грецький йогурт, сир, печені боби або два яйця — гарний вибір", — каже експерт. Овочевий омлет або фріттата також є чудовими білковими варіантами.

Відсутність планування

Фото: Freepik

Щоб поради щодо сніданку можна було застосовувати і в стресовому повсякденному житті, Сьюзі Баррелл рекомендує всім охочим схуднути робити заготовки ввечері.

"Ви повинні постаратися заздалегідь спланувати свій сніданок і переконатися, що він містить білок. Ще краще підготувати його так, щоб вам потрібно було тільки упакувати його, перед тим, як вийти з дому".

Наприклад, ідеально підійде кілька скибочок житнього хлібця, трохи вершкового сиру або авокадо. Також в якості сніданку для схуднення підійдуть мюслі з йогуртом, горіхами і фруктами.

Однак будьте обережні з готовими мюслі: з вмістом до 30 відсотків вони являють собою справжні цукрові пастки. Краще обов'язково перевірити їхню харчову цінність перед покупкою або змішати мюслі самостійно.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця