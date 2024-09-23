Быстро и полезно. Диетолог назвала 5 завтраков, которые можно приготовить за 10 минут

Миф о том, что правильное питание — это сложно и дорого постепенно развенчивается, однако некоторые люди до сих пор считают, что бутерброд с колбасой на завтрак приготовить проще, чем более полезный вариант. Диетолог Анна Безик делится с Фокусом простыми рецептами полезных завтраков, на приготовление которых вы не потратите много времени.

Related video

Сбалансированное питание — это уже не тренд, а необходимость, цель которой улучшить здоровье и общее самочувствие. На самом деле чтобы правильно питаться не нужно много денег, нужны знания и правильные продукты в холодильнике. Если вы будете покупать полезные продукты и не будете держать дома вредных, то быстро научитесь готовить полезную пищу и составлять здоровую тарелку. Диетолог-нутрициолог Анна Безик рассказала Фокусу о том, какие продукты стоит иметь дома, чтобы буквально за 10 минут приготовить полезный сбалансированный завтрак.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Что вы обычно едите на завтрак? Пустой кофе, бутерброд с колбасой или гранолу? Еда дает нам энергию и ресурс для функционирования, поэтому то, что вы потребляете, особенно на завтрак, чрезвычайно важно. Если вы не привыкли завтракать утром или у вас нет времени готовить сложные блюда, воспользуйтесь советами диетолога.

Фото: Freepik

Анна Безик рассказала, какие продукты должны быть у вас в холодильнике, чтобы легко приготовить полезный завтрак.

Ингредиенты:

паштет печеночный;

рыба слабосоленая, сельдь, печень трески, тунец, сардина в масле;

яйца;

сыр моцарелла, крем-сыр, твердый сыр;

овощи и зелень;

фрукты или ягоды;

орехи и семена;

хлеб, лаваш, хлебцы.

Бутерброды ассорти

Если вы любите бутерброды — это не проблема, ведь бутерброд тоже может быть полезным и питательным, если добавить к нему не колбасу, а более здоровые ингредиенты.

"Возьмите 2 куска хлеба или хлебцы, тунец, крем-сыр, зелень и яйцо мелко порежьте и смешайте. Выложите смесь на хлеб, добавьте салат с сыром, семенами и парой орехов, а также чашку ягод", — советует диетолог.

Лаваш с рыбой

Фото: Freepik

Этот вариант отлично подойдет для любителей лаваша, ведь этот ролл не только питательный, но и очень вкусный.

"Лаваш намажьте крем сыром, добавьте овощи, слабосоленую рыбу, вареное яйцо, зелень. Заверните, по желанию обжарьте на сухой сковороде, чтобы добавить хруста. Не забудьте о фрукте на десерт", — предлагает Анна Безик.

Готовьте для себя вкусные завтраки, чтобы начать день в хорошем настроении и иметь энергию на весь день

Салат с тунцом

Если вы устали от бутербродов и хотите чего-то свежего и легкого на завтрак, приготовьте полезный салат с тунцом.

"Для питательного салата из зелени и овощей возьмите банку тунца, яйцо, сыр моцарелла, семена и несколько орешков. Все нарежьте, перемешайте и не забудьте добавить на десерт ягоды", — говорит диетолог.

Бутерброды с селедкой

Фото: Freepik

"Очень простой вариант простого и питательного завтрака: 2 куска хлеба, сельдь, 1 отварное яйцо, овощи, на выбор фрукт или ягоды на десерт", — говорит Анна Безик.

Не удивляйтесь, питательная еда не обязательно должна быть приготовлена из дорогих ингредиентов. На самом деле самая полезная еда — это привычные и знакомые вам продукты, которые можно купить в ближайшем супермаркете или на рынке.

Кстати, сельдь содержит такие же полезные омега-3 жирные кислоты, что и, например, лосось.

Бутерброд с паштетом

"2 куска хлеба, паштет на хлеб, сверху добавить зелень и семечки. Обязательно подавать со свежими овощами, и не забыть о ягодах на десерт", — советует диетолог.

Лучше отказаться от употребления белого хлеба и выбирать более полезные варианты, например, цельнозерновой хлеб, хлеб на закваске или ржаной. Старайтесь употреблять разнообразные цветные ягоды и фрукты, это поможет получить максимум различных витаминов и антиоксидантов.

"Такие завтраки не только быстрые, но и очень питательные, поэтому уберегут вас от нежелательных перекусов", — отмечает Анна Безик.

Напомним, 5 утренних напитков для быстрого сжигания жира на животе

Ранее Фокус писал о том, что диетолог назвала 3 вида злаков, которые помогут похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту