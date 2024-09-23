Швидко та корисно. Дієтологиня назвала 5 сніданків, які можна приготувати за 10 хвилин

Міф про те, що правильно харчуватися це складно та дорого поступово розвінчується, проте деякі люди досі вважають, що бутерброд з ковбасою на сніданок приготувати простіше, ніж більш корисний варіант. Дієтологиня Анна Безик ділиться з Фокусом простими рецептами корисних сніданків, на приготування яких ви не витратите багато часу.

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Збалансоване харчування – це вже не тренд, а необхідність, яка має на меті покращити здоров’я та загальне самопочуття. Насправді щоб правильно харчуватись не потрібно багато грошей, потрібні знання. Якщо ви купуватимете корисні продути та не триматимете вдома шкідливих, то швидко навчитеся готувати корисну їжу та складати здорову тарілку. Дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик розповіла Фокусу про те, які продукти варто мати вдома, щоб буквально за 10 хвилин приготувати корисний збалансований сніданок.

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Що ви зазвичай їсте на сніданок? Пусту каву, бутерброд з ковбасою чи гранолу? Їжа дає нам енергію та ресурс для функціонування, тому те, що ви споживаєте, особливо на сніданок, надзвичайно важливо. Якщо ви не звикли снідати вранці або не маєте часу готувати складні страви, скористайтеся порадами дієтологині.

Фото: Freepik

Анна Безик розповіла, які продукти потрібно мати у своєму холодильнику, щоб легко скласти сніданок.

Інгредієнти:

паштет печінковий;

риба слабосолона, оселедець, печінка тріски, тунець, сардина в маслі;

яйця;

сир моцарела, крем сир, твердий сир;

овочі та зелень;

фрукти чи ягоди;

горіхи та насіння;

хліб, лаваш, хлібці.

Бутерброди асорті

Якщо ви любите бутерброди – це не проблема, адже бутерброд теж може бути корисним та поживним, якщо додати до нього не ковбасу, а більш корисні інгредієнти.

"Візьміть 2 шматки хліба або хлібці, тунець, крем сир, зелень та яйце дрібно поріжте та змішайте. Викладіть на хліб, додайте салат з сиром, насінням та парою горіхів, а також чашку ягід", — радить дієтологиня.

Лаваш з рибою

Фото: Freepik

Цей варіант відмінно підійде для любителів лаваша, адже цей рол не лише поживний, а й дуже смачний..

"Лаваш намастіть крем сиром, додайте овочі, слабосолону рибу, варене яйце, зелень. Загорніть, за бажанням обсмажте на сухій сковороді, щоб додати хрусту. Не забудьте про фрукт на десерт", — пропонує Анна Безик.

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Салат з тунцем

Якщо ви втомились від бутербродів та хочете чогось свіжого та легкого на сніданок, приготуйте корисний салат з тунцем.

"Для поживного салату з зелені та овочів візьміть банку тунця, яйце, сир моцарела, насіння та кілька горішків. Все подрібніть, перемішайте та не забудьте додати на десерт ягоди", — каже дієтологиня.

Бутерброди з оселедцем

Фото: Freepik

"Дуже простий варіант простого та поживного сніданку: 2 шматки хліба, оселедець, 1 відварене яйце, овочі, на вибір фрукт чи ягоди на десерт", — каже Анна Безик.

Не дивуйтеся, поживна їжа не обов'язково має бути приготована з дорогих інгредієнтів. Насправді найкорисніша їжа – це звичні та знайомі вам продукти, які можна купити у найближчому супермаркеті або ринку.

До речі, оселедець містить такі самі корисні омега-3 жирні кислоти, що й, наприклад, лосось.

Бутерброд з паштетом

"2 шматки хліба, паштет на хліб, зверху додати зелені та насіння. Обовʼязково подавати зі свіжими овочами, та не забути про ягоди на десерт", — радить дієтологиня.

Краще відмовитись від вживання білого хліба та обирати більш корисні варіанти, наприклад, цільнозерновий хліб, хліб на заквасці або житній. Намагайтеся вживати різноманітні кольорові ягоди та фрукти, це допоможе отримати максимум різних вітамінів та антиоксидантів.

"Такі сніданки не тільки швидкі, але й дуже поживні, тож вбережуть вас від небажаних перекусів", — наголошує Анна Безик.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця