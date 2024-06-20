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Стиль жизни

Идеально на завтрак. Диетолог назвала 3 вида злаков, которые помогут похудеть

Тарелка с хлопьями на столе
Фото: Freepik | Что есть на завтрак, чтобы похудеть

Завтракать важно, но не менее важно выбирать правильные продукты для утреннего приема пищи. Какие злаки нужно есть утром, чтобы достичь своих целей по снижению веса с возрастом.

Зерновые — популярный выбор для завтрака, но не все они одинаково полезны, если вы хотите похудеть. Богатые питательными веществами цельнозерновые каши, наполненные клетчаткой и белком, могут стать отличным дополнением к сбалансированному питанию, направленному на снижение веса. Эти крупы помогают дольше сохранять чувство сытости, регулируют уровень сахара в крови и дают организму необходимые питательные вещества без лишних пустых калорий. Об этом пишет She Finds.

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Овсяная каша

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Фото: Getty Images

Овсянка богата клетчаткой, которая способствует насыщению и помогает контролировать аппетит в течение дня. Кроме того, овсянка является хорошим источником сложных углеводов, обеспечивающих устойчивый уровень энергии в течении долгого времени. Ее универсальность позволяет использовать различные начинки, такие как фрукты, орехи и семена, добавляя дополнительные питательные вещества и вкус без ущерба для здоровья. Наконец, овсянку можно быстро и легко приготовить, что делает ее удобным вариантом для занятых людей, стремящихся поддерживать сбалансированную диету и одновременно контролировать свой вес.

"Овсянка — фантастический выбор благодаря высокому содержанию клетчатки, которая помогает вам дольше чувствовать сытость и регулирует уровень сахара в крови. Она также богата бета-глюканом, типом растворимой клетчатки, известной своей пользой для здоровья сердца. Стабильный уровень сахара в крови становится все более важным для эффективного контроля веса", — говорит диетолог Джоанна Ангман.

Хлопья киноа

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Фото: Freepik

Киноа — настоящий источник энергии, особенно когда дело доходит до похудения. Она богата белком, обеспечивающим чувство сытости и помогающим поддерживать мышцы. Кроме того, вся эта клетчатка помогает пищеварению и сдерживает чувство голода. В киноа также содержится множество необходимых витаминов и минералов, которые в целом полезны для организма.

Ангман добавляет, что "хотя технически киноа является семенами, она ведет себя как цельное зерно и представляет собой полноценный белок, что делает ее отличной альтернативой злакам. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, такими как магний и фосфор, которые поддерживают обмен веществ и общее производство энергии. Высокое содержание белка в киноа помогает сохранить мышечную массу с возрастом, что может противодействовать естественному снижению метаболизма".

Цельнозерновые хлопья

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Фото: Freepik

Цельнозерновые крупы богаты клетчаткой, которая обеспечивает чувство сытости и сокращает количество ненужных перекусов, что способствует снижению веса. Содержание клетчатки также помогает регулировать уровень сахара в крови, обеспечивая устойчивую энергию. Цельнозерновые крупы богаты необходимыми витаминами и минералами, способствующие общему здоровью и хорошему самочувствию.

"Ищите каши, приготовленные из цельного зерна, например, цельнозерновую пшеницу, ячмень или хлопья с отрубями. Эти варианты содержат сложные углеводы, которые стабильно высвобождают энергию в течение всего утра, предотвращая скачки уровня сахара в крови и последующие падения. Цельнозерновые продукты также содержат важные питательные вещества, такие как витамины группы B, которые имеют решающее значение для обмена веществ и производства энергии", — отмечает диетолог.

В заключение Ангман говорит, что такие продукты, как овес, киноа и цельнозерновые крупы, богаты сложными углеводами, обеспечивающими постепенное высвобождение энергии, что поддерживает стабильный метаболизм. Этот устойчивый поток энергии предотвращает усталость и тягу к нездоровым перекусам. "С возрастом усвоение питательных веществ может стать менее эффективным, поэтому крайне важно выбирать продукты, которые содержат питательную ценность в каждой порции", — говорит Ангман.

Напомним, 3 популярных продукта для завтрака, от которых чаще всего поправляются.

Ранее Фокус писал о том, когда нужно завтракать, чтобы ускорить обмен веществ и похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.