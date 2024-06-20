Идеально на завтрак. Диетолог назвала 3 вида злаков, которые помогут похудеть

Завтракать важно, но не менее важно выбирать правильные продукты для утреннего приема пищи. Какие злаки нужно есть утром, чтобы достичь своих целей по снижению веса с возрастом.

Зерновые — популярный выбор для завтрака, но не все они одинаково полезны, если вы хотите похудеть. Богатые питательными веществами цельнозерновые каши, наполненные клетчаткой и белком, могут стать отличным дополнением к сбалансированному питанию, направленному на снижение веса. Эти крупы помогают дольше сохранять чувство сытости, регулируют уровень сахара в крови и дают организму необходимые питательные вещества без лишних пустых калорий. Об этом пишет She Finds.

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Овсяная каша

Фото: Getty Images

Овсянка богата клетчаткой, которая способствует насыщению и помогает контролировать аппетит в течение дня. Кроме того, овсянка является хорошим источником сложных углеводов, обеспечивающих устойчивый уровень энергии в течении долгого времени. Ее универсальность позволяет использовать различные начинки, такие как фрукты, орехи и семена, добавляя дополнительные питательные вещества и вкус без ущерба для здоровья. Наконец, овсянку можно быстро и легко приготовить, что делает ее удобным вариантом для занятых людей, стремящихся поддерживать сбалансированную диету и одновременно контролировать свой вес.

"Овсянка — фантастический выбор благодаря высокому содержанию клетчатки, которая помогает вам дольше чувствовать сытость и регулирует уровень сахара в крови. Она также богата бета-глюканом, типом растворимой клетчатки, известной своей пользой для здоровья сердца. Стабильный уровень сахара в крови становится все более важным для эффективного контроля веса", — говорит диетолог Джоанна Ангман.

Хлопья киноа

Фото: Freepik

Киноа — настоящий источник энергии, особенно когда дело доходит до похудения. Она богата белком, обеспечивающим чувство сытости и помогающим поддерживать мышцы. Кроме того, вся эта клетчатка помогает пищеварению и сдерживает чувство голода. В киноа также содержится множество необходимых витаминов и минералов, которые в целом полезны для организма.

Ангман добавляет, что "хотя технически киноа является семенами, она ведет себя как цельное зерно и представляет собой полноценный белок, что делает ее отличной альтернативой злакам. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, такими как магний и фосфор, которые поддерживают обмен веществ и общее производство энергии. Высокое содержание белка в киноа помогает сохранить мышечную массу с возрастом, что может противодействовать естественному снижению метаболизма".

Цельнозерновые хлопья

Фото: Freepik

Цельнозерновые крупы богаты клетчаткой, которая обеспечивает чувство сытости и сокращает количество ненужных перекусов, что способствует снижению веса. Содержание клетчатки также помогает регулировать уровень сахара в крови, обеспечивая устойчивую энергию. Цельнозерновые крупы богаты необходимыми витаминами и минералами, способствующие общему здоровью и хорошему самочувствию.

"Ищите каши, приготовленные из цельного зерна, например, цельнозерновую пшеницу, ячмень или хлопья с отрубями. Эти варианты содержат сложные углеводы, которые стабильно высвобождают энергию в течение всего утра, предотвращая скачки уровня сахара в крови и последующие падения. Цельнозерновые продукты также содержат важные питательные вещества, такие как витамины группы B, которые имеют решающее значение для обмена веществ и производства энергии", — отмечает диетолог.

В заключение Ангман говорит, что такие продукты, как овес, киноа и цельнозерновые крупы, богаты сложными углеводами, обеспечивающими постепенное высвобождение энергии, что поддерживает стабильный метаболизм. Этот устойчивый поток энергии предотвращает усталость и тягу к нездоровым перекусам. "С возрастом усвоение питательных веществ может стать менее эффективным, поэтому крайне важно выбирать продукты, которые содержат питательную ценность в каждой порции", — говорит Ангман.

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