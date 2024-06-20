Ідеально на сніданок. Дієтолог назвала 3 види злаків, які допоможуть схуднути

Снідати важливо, але не менш важливо вибирати правильні продукти для ранкового прийому їжі. Які злаки потрібно їсти вранці, щоб досягти своїх цілей щодо зниження ваги з віком.

Зернові — популярний вибір для сніданку, але не всі вони однаково корисні, якщо ви хочете схуднути. Багаті поживними речовинами цільнозернові каші, наповнені клітковиною і білком, можуть стати чудовим доповненням до збалансованого харчування, спрямованого на зниження ваги. Ці крупи допомагають довше зберігати відчуття ситості, регулюють рівень цукру в крові і дають організму необхідні поживні речовини без зайвих порожніх калорій. Про це пише She Finds.

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Вівсяна каша

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Вівсянка багата на клітковину, яка сприяє насиченню та допомагає контролювати апетит протягом дня. Крім того, вівсянка є хорошим джерелом складних вуглеводів, що забезпечують стійкий рівень енергії протягом тривалого часу. Її універсальність дає змогу використовувати різні начинки, як-от фрукти, горіхи та насіння, додаючи додаткові поживні речовини та смак без шкоди для здоров'я. Нарешті, вівсянку можна швидко і легко приготувати, що робить її зручним варіантом для зайнятих людей, які прагнуть підтримувати збалансовану дієту та одночасно контролювати свою вагу.

"Вівсянка — фантастичний вибір завдяки високому вмісту клітковини, яка допомагає вам довше відчувати ситість і регулює рівень цукру в крові. Вона також багата на бета-глюкан, тип розчинної клітковини, відомої своєю користю для здоров'я серця. Стабільний рівень цукру в крові стає все більш важливим для ефективного контролю ваги", — каже дієтологиня Джоанна Ангман.

Пластівці кіноа

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Кіноа — справжнє джерело енергії, особливо коли справа доходить до схуднення. Вона багата на білок, що забезпечує відчуття ситості та допомагає підтримувати м'язи. Крім того, вся ця клітковина допомагає травленню і стримує відчуття голоду. У кіноа також міститься безліч необхідних вітамінів та мінералів, які загалом корисні для організму.

Ангман додає, що "хоча технічно кіноа є насінням, вона поводиться як незбиране зерно і являє собою повноцінний білок, що робить її чудовою альтернативою злакам. Вона багата клітковиною, вітамінами і мінералами, такими як магній і фосфор, які підтримують обмін речовин і загальне виробництво енергії. Високий вміст білка в кіноа допомагає зберегти м'язову масу з віком, що може протидіяти природному зниженню метаболізму".

Цільнозернові пластівці

Фото: Freepik

Цільнозернові крупи багаті на клітковину, яка забезпечує відчуття ситості та скорочує кількість непотрібних перекусів, що сприяє зниженню ваги. Вміст клітковини також допомагає регулювати рівень цукру в крові, забезпечуючи стійку енергію. Цільнозернові крупи багаті необхідними вітамінами і мінералами, що сприяють загальному здоров'ю і гарному самопочуттю.

"Шукайте каші, приготовані з цільного зерна, наприклад, цільнозернову пшеницю, ячмінь або пластівці з висівками. Ці варіанти містять складні вуглеводи, які стабільно вивільняють енергію протягом усього ранку, запобігаючи стрибкам рівня цукру в крові та подальшим падінням. Цільнозернові продукти також містять важливі поживні речовини, як-от вітаміни групи B, що мають вирішальне значення для обміну речовин і виробництва енергії", — зазначає дієтологиня.

На закінчення Ангман каже, що такі продукти, як овес, кіноа і цільнозернові крупи, багаті складними вуглеводами, що забезпечують поступове вивільнення енергії, що підтримує стабільний метаболізм. Цей стійкий потік енергії запобігає втомі та тязі до нездорових перекусів. "З віком засвоєння поживних речовин може стати менш ефективним, тому вкрай важливо обирати продукти, які містять поживну цінність у кожній порції", — каже Ангман.

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Раніше Фокус писав про те, коли потрібно снідати, щоб прискорити обмін речовин і схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.