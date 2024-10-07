Від найкращих до найгірших: рейтинг напоїв для сніданку, що сприяють зниженню ваги

Усі знають про те, що продукти, які ви їсте на сніданок, є вкрай важливими, проте напої, які ви обираєте для першого прийому їжі, можуть мати такий самий вплив на ваше самопочуття, особливо якщо ви намагаєтеся схуднути.

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Деякі напої можуть прискорити метаболізм і підтримувати відчуття ситості, в той час як інші можуть звести нанівець ваш прогрес прихованими цукрами і порожніми калоріями. Щоб допомогти вам вибрати корисний ранковий напій, дієтологиня Крутіка Нанаваті склала рейтинг найкращих і найгірших варіантів для зниження ваги. Про це пише She Finds.

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Зелений чай

Фото: Freepik

Якщо ви шукаєте підбадьорливий ранковий напій, який дасть вам заряд кофеїну і допоможе скинути вагу, розгляньте зелений чай. "Зелений чай, без сумніву, один із найкращих напоїв для схуднення", — каже Нанаваті. Він наповнений антиоксидантами і катехінами, які, як відомо, прискорюють метаболізм і допомагають вашому організму спалювати жир ефективніше. Зелений чай не тільки пропонує ці переваги для спалювання жиру, а й містить мало калорій, що робить його прекрасною альтернативою солодким напоям. "Якщо ви шукаєте простий і ефективний спосіб підтримати втрату ваги, зелений чай, безумовно, ваш вибір", — радить Нанаваті.

Вода з лимоном

Додавання лимона у воду — чудовий спосіб надати вашому ранковому напою трохи смаку та користі для здоров'я. "Лимонна вода — ще один надійний вибір", — зазначає Нанаваті. Для початку, вона допомагає підтримувати водний баланс, що вкрай важливо для зниження ваги. Крім того, деякі експерти кажуть, що вона сприяє детоксикації. Хоча жироспалювальні властивості води з лимоном є предметом суперечок, її реальна користь полягає в тому, що вона допомагає вам скоротити споживання висококалорійних напоїв. "Це освіжаючий, низькокалорійний напій, який допоможе вам не збитися зі шляху до досягнення ваших цілей у сфері здоров'я", — зазначає Нанаваті. Крім того, підтримання водного балансу може запобігти переїданню, що полегшує процес схуднення.

Кава

Фото: Freepik

Любителі кави будуть раді дізнатися, що їхня улюблена доза кофеїну також може допомогти у спалюванні жиру. "Кава може дати вашому метаболізму невеликий імпульс, і вона безумовно допомагає з розумовою концентрацією", — каже Нанаваті. Однак є одна заковика: "Занадто багато кави може призвести до занепокоєння, нервозності і навіть порушити ваш сон — ніщо з цього не корисно для довгострокової втрати ваги", — попереджає Нанаваті. Дотримуйтеся однієї або двох чашок на день і уникайте запальних інгредієнтів, які можуть перетворити вашу ранкову каву на калорійну бомбу.

Протеїновий коктейль

Смузі — ще один чудовий вибір для тих, хто хоче скинути кілька кілограмів. Смузі дійсно може допомогти наповнити напружений ранок поживними речовинами, особливо якщо ви додасте туди білок. "Протеїновий смузі може бути чудовим способом залишатися ситим і задоволеним, що полегшить вам дотримання плану зі зниження ваги", — каже Нанаваті. Починаючи свій день з білка, ви будете ситі протягом декількох годин, що важливо, коли ви намагаєтеся скинути вагу. Крім того, білок підтримує м'язову масу і допомагає у втраті жиру. Але не забувайте бути виборчими щодо інгредієнтів, які ви кладете у свій блендер. "Використання цільних фруктів, овочів і якісного джерела білка є ключем до збереження здоров'я", — каже Нанаваті. Краще уникати солодких інгредієнтів, як-от ароматизований йогурт або підсолоджені протеїнові порошки, які можуть додати небажані калорії та завадити вашим цілям зі зниження ваги.

Фруктовий сік

Фото: Freepik

Фруктовий сік може здатися корисним варіантом, адже зрештою, фрукти корисні, чи не так? Але, на жаль, він часто перевантажений цукрами, які можуть швидко накопичуватися. Хоча це краще, ніж газована вода, занадто багато фруктового соку може перешкодити вам скинути вагу. "Якщо ви любите сік, намагайтеся дотримуватися менших порцій і вибирати варіанти без додавання цукру", — рекомендує Нанаваті. Свіжовичавлений сік, який містить більше клітковини, — найкращий варіант, але все одно краще насолоджуватися ним у міру.

Газована вода

Не дивно, що газована вода очолює список напоїв, яких слід уникати, якщо ви серйозно налаштовані схуднути. "Газована вода — один із найгірших порушників, коли справа стосується втрати ваги", — попереджає Нанаваті. Наповнений доданим цукром або штучними підсолоджувачами, цей надсолодкий напій може різко підвищити рівень цукру в крові та стати між вами і тілом вашої мрії. Навіть дієтичні різновиди мають свої недоліки. Штучні підсолоджувачі в дієтичній газованій воді можуть зрештою призвести до потягу до солодкого, що ускладнить підтримання курсу на шляху до втрати ваги. "Для довгострокового здоров'я і контролю ваги краще уникати газованої води", — підсумувала Нанаваті.

Зрештою, важливо пам'ятати, що ключ до втрати ваги — це помірність. У той час як правильні напої можуть допомогти вам досягти ваших цілей, неправильні можуть бути шкідливими в надлишку. Однак пам'ятайте, що напої — це тільки частина історії. Вживання зеленого чаю або протеїнового смузі саме по собі не призведе до істотної втрати ваги, якщо вони не будуть поєднуватися зі збалансованою дієтою і регулярними фізичними вправами.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця