От лучших к худшим: рейтинг напитков для завтрака, способствующих снижению веса

Все знают о том, что продукты, которые вы едите на завтрак, крайне важны, однако напитки, выбираемые для первого приема пиши, могут иметь такое же влияние на ваше самочувствие, особенно если вы пытаетесь похудеть.

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Некоторые напитки могут ускорить метаболизм и поддерживать чувство сытости, в то время как другие могут свести на нет ваш прогресс скрытыми сахарами и пустыми калориями. Чтобы помочь вам выбрать полезный утренний напиток, диетолог Крутика Нанавати составила рейтинг лучших и худших вариантов для снижения веса. Об этом пишет She Finds.

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Зеленый чай

Фото: Freepik

Если вы ищете бодрящий утренний напиток, который даст вам заряд кофеина и поможет сбросить вес, рассмотрите зеленый чай. "Зеленый чай, без сомнения, один из лучших напитков для похудения", — говорит Нанавати. Он наполнен антиоксидантами и катехинами, которые, как известно, ускоряют метаболизм и помогают вашему организму сжигать жир более эффективно. Зеленый чай не только предлагает эти преимущества для сжигания жира, но и содержит мало калорий, что делает его прекрасной альтернативой сладким напиткам. "Если вы ищете простой и эффективный способ поддержать потерю веса, зеленый чай, безусловно, ваш выбор", — советует Нанавати.

Вода с лимоном

Добавление лимона в воду — отличный способ придать вашему утреннему напитку немного вкуса и пользы для здоровья. "Лимонная вода — еще один надежный выбор", — отмечает Нанавати. Для начала, она помогает поддерживать водный баланс, что крайне важно для снижения веса. Кроме того, некоторые эксперты говорят, что она способствует детоксикации. Хотя жиросжигающие свойства воды с лимоном являются предметом споров, ее реальная польза заключается в том, что она помогает вам сократить потребление высококалорийных напитков. "Это освежающий, низкокалорийный напиток, который поможет вам не сбиться с пути к достижению ваших целей в области здоровья", — отмечает Нанавати. Кроме того, поддержание водного баланса может предотвратить переедание, что облегчает процесс похудения.

Кофе

Фото: Freepik

Любители кофе будут рады узнать, что их любимая доза кофеина также может помочь в сжигании жира. "Кофе может дать вашему метаболизму небольшой импульс, и он определенно помогает с умственной концентрацией", — говорит Нанавати. Однако есть одна загвоздка: "Слишком много кофе может привести к беспокойству, нервозности и даже нарушить ваш сон — ничто из этого не полезно для долгосрочной потери веса", — предупреждает Нанавати. Придерживайтесь одной или двух чашек в день и избегайте воспалительных ингредиентов, которые могут превратить ваш утренний кофе в калорийную бомбу.

Протеиновый коктейль

Смузи — еще один отличный выбор для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов. Смузи действительно может помочь наполнить напряженное утро питательными веществами, особенно если вы добавите туда белок. "Протеиновый смузи может быть отличным способом оставаться сытым и довольным, что облегчит вам соблюдение плана по снижению веса", — говорит Нанавати. Начиная свой день с белка, вы будете сыты в течение нескольких часов, что важно, когда вы пытаетесь сбросить вес. Кроме того, белок поддерживает мышечную массу и помогает в потере жира. Но не забывайте быть избирательными в отношении ингредиентов, которые вы кладете в свой блендер. "Использование цельных фруктов, овощей и качественного источника белка является ключом к сохранению здоровья", — говорит Нанавати. Лучше избегать сладких ингредиентов, таких как ароматизированный йогурт или подслащенные протеиновые порошки, которые могут добавить нежелательные калории и помешать вашим целям по снижению веса.

Фруктовый сок

Фото: Freepik

Фруктовый сок может показаться полезным вариантом, ведь в конце концов, фрукты полезны, не так ли? Но, к сожалению, он часто перегружен сахарами, которые могут быстро накапливаться. Хотя это лучше, чем газировка, слишком много фруктового сока может помешать вам сбросить вес. "Если вы любите сок, старайтесь придерживаться меньших порций и выбирать варианты без добавления сахара", — рекомендует Нанавати. Свежевыжатый сок, который содержит больше клетчатки, — лучший вариант, но все равно лучше наслаждаться им в меру.

Газировка

Неудивительно, что газировка возглавляет список напитков, которых следует избегать, если вы серьезно настроены похудеть. "Газировка — один из худших нарушителей, когда дело касается потери веса", — предупреждает Нанавати. Напичканный добавленным сахаром или искусственными подсластителями, этот сверхсладкий напиток может резко повысить уровень сахара в крови и встать между вами и телом вашей мечты. Даже диетические разновидности имеют свои недостатки. Искусственные подсластители в диетической газировке могут в конечном итоге привести к тяге к сладкому, что затруднит поддержание курса на пути к потере веса. "Для долгосрочного здоровья и контроля веса лучше избегать газировки", — подытожила Нанавати.

В конечном счете, важно помнить, что ключ к потере веса — это умеренность. В то время как правильные напитки могут помочь вам достичь ваших целей, неправильные могут быть вредны в избытке. Однако помните, что напитки — это только часть истории. Употребление зеленого чая или протеинового смузи само по себе не приведет к существенной потере веса, если они не будут сочетаться со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту