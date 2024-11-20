"Перетворюється на Барбі": друзі Крістіни Агілери стурбовані змінами її зовнішності (фото)

Останнім часом артистка сильно схудла. Агілера запевняє, що скинути вагу їй допомогли дієта і спорт, проте цим словам мало хто вірить. Багато хто думає, що співачка приймає Оземпік.

Знаменита американська співачка, акторка і модель Крістіна Агілера поступово перетворюється на справжню ляльку Барбі завдяки частим уколам ботоксу, підтяжці шкіри обличчя і різкій втраті ваги, повідомляє RadarOnline.

43-річна зірка фільму "Джинн у пляшці" нещодавно скинула понад 18 кілограмів, але, за словами її друзів, це далеко не єдина її трансформація.

Співачка Крістіна Агілера Фото: Getty Images

"Крістіна зайшла так далеко у своїх перетвореннях, що фанати навіть не впізнають її. Вона виглядає як будь-який інший типовий інфлюенсер із пластиковим обличчям і тілом. Здається, вона сповнена рішучості хірургічним шляхом змінити кожен сантиметр себе, Вона просто перетворюється на ляльку Барбі", — сказав один з її приятелів.

Коли 1999 року Агілера увірвалася на музичну сцену, вона не була тією пишногрудою красунею, якою є сьогодні. Попри те, що колись вона заявляла, що її головна мета — прийняття себе. Тепер, після різкої втрати ваги, любителька дієт ухиляється від запитань про те, як вона схудла і чи приймала лікарський препарат Оземпік.

Крістіна Агілера Фото: Instagram @xtina

Представник Агілери заперечує, що вона робила підтяжку обличчя, але джерело зазначило: "Вона хотіла виглядати як Барбі, і вона цього домоглася. Але якою ціною? Люди щиро стурбовані тим, що на неї чекає кошмар від результатів пластичної хірургії, і вона стане наступною Жінкою-кішкою Голлівуду, якщо не заспокоїться".

Зовнішність зірки "оцінив" пластичний хірург із Чикаго доктор Отто Плачик: "Я підозрюю, що їй зробили модифіковану підтяжку "кінського хвоста" з імплантатом підборіддя. Я думаю, що вона також зробила контурну пластику підборіддя".

Інсайдер додав, що в житті Крістіни багато людей, які "благають її зупинитися", але вона переконана, що робить все правильно, і що різні косметичні процедури, зокрема й пластичні операції, необхідні, щоб "мати гарний вигляд і залишатися актуальною".

Раніше, 1 жовтня, повідомлялося, що Крістіна Агілера, яка сильно схудла, налякала фанатів. Деякі шанувальники навіть угледіли у неї перші ознаки анорексії.