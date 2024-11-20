"Превращается в Барби": друзья Кристины Агилеры обеспокоены изменениями ее внешности (фото)

В последнее время артистка сильно похудела. Агилера уверяет, что сбросить вес ей помогли диета и спорт, однако этим словам мало кто верит. Многие думают, что певица принимает Оземпик.

Знаменитая американская певица, актриса и модель Кристина Агилера постепенно превращается в настоящую куклу Барби благодаря частым уколам ботокса, подтяжке кожи лица и резкой потере веса, сообщает RadarOnline.

43-летняя звезда фильма "Джинн в бутылке" недавно сбросила более 18 килограмм, но, по словам ее друзей, это далеко не единственная ее трансформация.

Певица Кристина Агилера Фото: Getty Images

"Кристина зашла так далеко в своих преобразованиях, что фанаты даже не узнают ее. Она выглядит как любой другой типичный инфлюенсер с пластиковым лицом и телом. Кажется, она полна решимости хирургическим путем изменить каждый сантиметр себя, Она просто превращается в куклу Барби", — сказал один из ее приятелей.

Когда в 1999 году Агилера ворвалась на музыкальную сцену, она не была той пышногрудой красоткой, какой является сегодня. Несмотря на то, что когда-то она заявляла, что ее главная цель — принятие себя. Теперь, после резкой потери веса, любительница диет уклоняется от вопросов о том, как она похудела и принимала ли лекарственный препарат Оземпик.

Кристина Агилера Фото: Instagram @xtina

Представитель Агилеры отрицает, что она делала подтяжку лица, но источник отметил: "Она хотела выглядеть как Барби, и она этого добилась. Но какой ценой? Люди искренне обеспокоены тем, что ее ждет кошмар от результатов пластической хирургии, и она станет следующей Женщиной-кошкой Голливуда, если не успокоится".

Внешность звезды "оценил" пластический хирург из Чикаго доктор Отто Плачик: "Я подозреваю, что ей сделали модифицированную подтяжку "конского хвоста" с имплантатом подбородка. Я думаю, что она также сделала контурную пластику подбородка".

Инсайдер добавил, что в жизни Кристины много людей, которые "умоляют ее остановиться", но она убеждена, что делает все правильно и различные косметические процедуры, в том числе и пластические операции необходимы, чтобы "хорошо выглядеть и оставаться актуальной".

Ранее, 1 октября, сообщалось, что сильно похудевшая Кристина Агилера напугала фанатов. Некоторые поклонники даже усмотрели у нее первые признаки анорексии.