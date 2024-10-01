Сильно похудевшая Кристина Агилера напугала фанатов (видео)

Артистка тает буквально на глазах, и такая трасформация не на шутку тревожит ее поклонников. Некоторые уже усмотрели у нее первые признаки анорексии.

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43-летняя американская певица Кристина Агилера ошеломила поклонников тем, что продолжает терять вес, и ее параметры уже вызывают тревогу, пишет Daily Mail.

В сеть попало видео, снятое одним из поклонников артистки, во время посещения Кристиной студии тренировок Barry's Bootcamp в Западном Голливуде, которое вскоре стало вирусным. На нем артистка выглядит худее, чем когда-либо.

Для мероприятия она надела обтягивающее боди с кожаными ботфортами

Позже на своей странице в соцсети Агилера опубликовала нарезку с этого визита. На записи она идет в студию, встречается с участниками и веселится.

Ярко выраженная худоба певицы породила в комментариях немало вопросов, является ли потеря веса результатом спортивных тренировок или же употребления Ozempic.

Многие из тех, кто участвовал в обсуждении видео, считают, что она зашла слишком далеко в употреблении препарата и теперь выглядит так, будто она "больна".

"Кристина Агилера даже при обычном освещении выглядит хорошо, когда она не на сцене или съемочной площадке. У нее есть кукольная фигурка Оземпика, но она все равно выглядит потрясающе", "Оземпик — это не то, что девушка хочет или что ей нужно", "Вижу атрофию мышц, истончение мышечной массы. Это определенно Оземпик", "Иногда попытка вернуться к своему старому размеру не очень хорошо выглядит. Она выглядит больной", "Это тоже не ее старый размер. Я думаю, что она, возможно, самая худая, какой она когда-либо была. Посмотрите на ее руки", – пишут в комментариях.

В своих интервью Кристина неоднократно признавалась, что на протяжении всей ее карьеры ее стыдили за ее тело. Музыкальные боссы были недовольны, когда она набрала вес в свои 20 лет, потому что хотели видеть в ней "худышку-подростка".

"Когда ты подросток, у тебя совсем другое тело, чем когда тебе 20. Я начала полнеть, и тогда это было неприемлемо, потому что это было похоже на: "О, она становится толще". Затем люди из индустрии сказали мне: "Им понравилось твое тело и то, какой ты была худой девочкой-подростком", – вспоминала она.

Ранее Фокус писал, что Кристина Агилера снялась топлес.