Кристина Агилера похудела до неузнаваемости (фото)

Кристине удалось сбросить почти 20 килограммов, и она очень преобразилась. Теперь звезда снова носит облегающие платья и демонстрирует подтянутую фигуру.

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43-летняя американская певица Кристина Агилера посетила церемонию награждения престижнейшей музыкальной премией "Грэмми" в Лос-Анджелесе и произвела настоящий фурор на красной дорожке, пишут наперебой западные таблоиды.

Артистка привлекла к себе внимание не только роскошным небесно-голубым платьем в пол с длинными рукавами и подолом, изящно переходящим в небольшой тянущийся шлейф. Дело в том, что Кристина очень сильно похудела, и теперь с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру и более выразительные черты лица.

В паре с Малумой Агилера вышла на сцену, чтобы вручить награду за лучший альбом Musica Ubana.

Сама Кристина пять раз получала статуэтку и 21 раз была номинирована на нее. Впервые ее отметили "Грэмми" в 2000 году, победив в номинации "Лучший новый артист".

Певица ворвалась на музыкальную сцену еще ребенком с песней "Genie in a Bottle" 1999 года. Со временем Кристина обрела пышную фигуру.

"Приходя в этот бизнес, я ненавидела быть очень худой. Когда мне исполнился 21 год, я начала немного поправляться, и мне нравились мои новые формы", – рассказывала она в интервью 2021 года.

Однако со временем полнота артистки все же начала давать о себе знать, поскольку от бывшей изящной девушки почти ничего не осталось. Ситуация усугубилась после рождения сына в 2008 году.

Агилера не скрывала, что пытается сбросить вес, но это была борьба с переменным успехом. Однако сейчас ей удалось сбросить почти 20 килограммов. Впервые она поразила поклонников совершенно новым телом, когда открыла свою резиденцию в Лас-Вегасе в декабре 2023 года.

Как ей удалось так сильно похудеть, артистка предпочитает не особо распространяться. По ее словам, она посвятила себя здоровому, сбалансированному питанию и строгому режиму физических упражнений. В рамках своей диеты она придерживается режима, богатого растениями, и каждый день потребляет яркие фрукты и овощи.

Кристина не упускает возможности сверкнуть стройным телом

Многие предполагали, что она по примеру других знаменитостей использовала "Оземпик", препарат от диабета, подавляющий чувство голода. Сама Кристина эти слухи никак не комментирует.

Ранее Фокус писал, что Кристина Агилера надела блестящую мини-юбку, напоминающую сумку Birkin.