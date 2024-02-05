Крістіна Агілера схудла до невпізнання (фото)

Христині вдалося скинути майже 20 кілограмів, і вона дуже змінилася. Тепер зірка знову носить обтислі сукні та демонструє підтягнуту фігуру.

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43-річна американська співачка Крістіна Агілера відвідала церемонію нагородження найпрестижнішою музичною премією "Греммі" в Лос-Анджелесі і викликала справжній фурор на червоній доріжці, пишуть навперебій західні таблоїди.

Артистка привернула до себе увагу не тільки розкішною небесно-блакитною сукнею в підлогу з довгими рукавами і подолом, який витончено переходить у невеликий тягнучий шлейф. Річ у тім, що Христина дуже сильно схудла, і тепер із задоволенням демонструє підтягнуту фігуру і більш виразні риси обличчя.

У парі з Малумою Агілера вийшла на сцену, щоб вручити нагороду за найкращий альбом Musica Ubana.

Сама Христина п'ять разів отримувала статуетку і 21 раз була номінована на неї. Уперше її відзначили "Греммі" 2000 року, перемігши в номінації "Найкращий новий артист".

Співачка увірвалася на музичну сцену ще дитиною з піснею "Genie in a Bottle" 1999 року. Згодом Христина набула пишної фігури.

"Приходячи в цей бізнес, я ненавиділа бути дуже худою. Коли мені виповнився 21 рік, я почала трохи поправлятися, і мені подобалися мої нові форми", — розповідала вона в інтерв'ю 2021 року.

Однак з часом повнота артистки все ж почала даватися взнаки, оскільки від колишньої витонченої дівчини майже нічого не залишилося. Ситуація погіршилася після народження сина 2008 року.

Агілера не приховувала, що намагається скинути вагу, але це була боротьба зі змінним успіхом. Однак зараз їй вдалося скинути майже 20 кілограмів. Уперше вона вразила шанувальників абсолютно новим тілом, коли відкрила свою резиденцію в Лас-Вегасі в грудні 2023 року.

Як їй вдалося так сильно схуднути, артистка вважає за краще не особливо поширюватися. За її словами, вона присвятила себе здоровому, збалансованому харчуванню і суворому режиму фізичних вправ. У рамках своєї дієти вона дотримується режиму, багатого рослинами, і щодня споживає яскраві фрукти та овочі.

Христина не втрачає можливості блиснути струнким тілом

Багато хто припускав, що вона за прикладом інших знаменитостей використовувала "Оземпік", препарат від діабету, що пригнічує відчуття голоду. Сама Христина ці чутки ніяк не коментує.

Раніше Фокус писав, що Крістіна Агілера одягла блискучу міні-спідницю, що нагадує сумку Birkin.