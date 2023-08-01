Крістіна Агілера одягла блискучу мініспідницю, що нагадує сумку Birkin (фото)

Знаменитість обрала спідницю бренду Namilia, який відомий своїми дикими презентаціями на Тижні моди.

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41-річна американська співачка Крістіна Агілера продемонструвала своє вражаюче почуття стилю в блискучій рожевій мініспідниці, що нагадує бажану сумку Hermès Birkin. Фотографії в яскравому образі знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Зірка сцени позувала на серії знімків у спідниці від модного бренду Namilia. На фото вона відзначила дизайнерів Namilia і A-Morir, а також свого стиліста Кріса Горана, який працював з такими людьми, як Розалія, Charli XCX і Барбі Феррейра.

Бренд відомий своїми дикими презентаціями на Тижні моди, зокрема 2020 року, коли зірки PornHub, як-от Аса Акіра, пройшлися їхнім показом. Пізніше того ж року феміністський модний бренд випустив непристойне відео у співпраці з вебсайтом.

Христина залишила іншу частину свого образу простою, щоб збалансувати вкорочену спідницю, прикрашену кристалами. Зірка поєднала її з однотонною чорною футболкою з короткими рукавами. Що стосується взуття, мініатюрна музична артистка одягла прозорі босоніжки з відкритим носком.

Агілера підписала знімки "Дорогоцінні товари", посилаючись на свій погляд на ексклюзивну сумочку, що перетворилася на міні.

Раніше Фокус писав, що Крістіна Агілера дала дуже відверте інтерв'ю про стосунки зі своїм бойфрендом.