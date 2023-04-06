Крістіна Агілера дала дуже відверте інтерв'ю про стосунки зі своїм бойфрендом

Співачка з 2010 року зустрічається з Метью Ратлером, від якого народила дочку Саммер Рейн у 2014 році.

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42-річна співачка Крістіна Агілера відверто розповіла про свої сексуальні уподобання і про те, де вона любить кохатися в подкасті Call Her Daddy. Про це пише People.

Крістіна Агілера завжди була відвертою у своїх піснях, розповідала про пережите в дитинстві насильство, співала про фемінізм і сексуальність. А в розмові з ведучою подкаста Алекс Купер вона дала інтерв'ю про стосунки зі своїм нареченим Метью Ратлером.

Пара зустрічається з 2010 року, а про заручини оголосила чотири роки по тому. Вони мають спільну дочку Саммер Рейн.

До Метью Крістіна була одружена з фахівцем з маркетингу Джорданом Бретманом. Разом вони прожили шість років і мають спільного сина Макса.

Біографія Крістіни Агілери, яка розпочинала свою музичну кар'єру практично одночасно з Брітні Спірс, виявилася значно спокійнішою. Крістіні вдалося уникнути юнацьких потрясінь та проблем з алкоголем та наркотиками. Вона випустила кілька успішних альбомів (останній у 2022 році) та багато гастролює.

Крістіна Агілера та Брітні Спірс Фото: Getty Images

І в подкасті вона нарешті розповіла про свої стосунки із бойфрендом. Співачка зізналася, що вони познайомилися на зйомках її фільму "Бурлеск" і вона була дуже обережна, переживаючи розлучення.

"Метью — особлива людина. Ми потоваришували на зйомках. Він з тих людей, з якими можна годинами розмовляти телефоном, не помічаючи, що настав ранок. Так, я закохана. Мені весело, я з ним зустрічаюся, і це те, чого у мене вже не було дуже давно", — говорила співачка в інтерв'ю.

Крістіна Агілера Фото: Instagram/Christina Aguilera

Втім, хоч її образи на сцені та в кліпах можуть бути досить відвертими, Крістіна зізналася, що пізно втратила цноту, бувши "напевно останньою зі своїх знайомих".

А потім витратила роки, "досліджуючи свою сексуальність".

"Сексуальність — це дуже специфічна річ, тому, наприклад, те, що може подобатися одному хлопцеві, не подобається іншому. Але дійсно важливо бути з партнером, з яким ви можете експериментувати", — зазначила Агілера і зізналася, що зі своїм нареченим вважає за краще займатися сексом не лише за зачиненими дверима.

Крістіна Агілера Фото: Instagram/Christina Aguilera

У подкасті вона розповіла, що вони робили це під ковдрами на комерційному рейсі та навіть у студії звукозапису над звуковим пультом.

А коли ведуча запитала, які у неї три найпопулярніші пози для сексу, 42-річна Агілера відповіла, що "це залежить від настрою".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Крістіна Агілера та Брітні Спірс посварилися і Агілера навіть відписалася від неї у соцмережах.