Брітні Спірс спробувала виправдатися після розгромного поста з критикою на адресу Крістіни Агілери

Брітні написала, що її давня суперниця спеціально вибирає "товстих" танцюристів, щоб здаватися стрункішою на їхньому тлі

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Крістіна Агілера відписалася від Брітні Спірс у Instagram після того, як співачка Брітні оцінила вагу її танцюристів. Про це пише Page Six.

Спірс поділилася зображенням цитати, в якій стверджувалося, що єдиний спосіб виглядати струнким — це "тусуватися з товстими людьми". Публікація співачки викликала багато критики не лише від підписників, а й з боку музичних діячів.

[ + – ] Крістіна Агілера на нещодавньому концерті

Наступного дня, після відписки Крістіни Агілери, Брітні вирішила виправдатися. "Я в жодному разі не критикую красиве тіло Крістіни, воно таке, яке є. Просто одного разу я була на її шоу і помітила різницю між нашими співробітниками на сцені! Мене надихнуло її шоу, і вона красива владна жінка…", — написала в соціальних мереж артистка.

"Те, що я опублікувала — це проєкція невпевненості, з якою я постійно стикаюся внаслідок того, як мої батьки та ЗМІ лікували мене… Я б ніколи не стала навмисно соромити когось тому, що я знаю, як це", — додала Брітні.

[ + – ] Брітні Спірс і Крістіна Агілера у 2000 році Фото: Getty Images

У суперзірок Брітні Спірс і Крістіни Агілери вже багато років є частка напруженості у відносинах. І ось зараз, після чергового скандалу, Брітні сподівається закопати сокиру війни і рухатися далі.