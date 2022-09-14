Бритни Спирс попыталась оправдаться после разгромного поста с критикой в адрес Кристины Агилеры

Бритни написала, что ее давняя соперница специально выбирает "толстых" танцоров, чтоб казаться стройнее на их фоне

Related video

Кристина Агилера отписалась от Бритни Спирс в Instagram после того, как певица Бритни оценила вес ее танцоров. Об этом пишет Page Six.

Спирс поделилась изображением цитаты, в которой утверждалось, что единственный способ выглядеть стройной — это "тусоваться с толстыми людьми". Публикация певицы вызвала много критики не только от подписчиков, но и со стороны музыкальных деятелей.

[ + – ] Кристина Агилера на недавнем концерте

На следующий день, после отписки Кристины Агилеры, Бритни решила оправдаться. "Я ни в коем случае не критикую красивое тело Кристины, оно такое, какое есть. Просто однажды я была на ее шоу и заметила разницу между нашими сотрудниками на сцене! Меня вдохновило ее шоу, и она красивая властная женщина…", — написала в социальных сетях артистка.

"То, что я опубликовала — это проекция неуверенности, с которой я постоянно сталкиваюсь в результате того, как мои родители и СМИ лечили меня… Я бы никогда не стала намеренно стыдить кого-либо потому, что я знаю, каково это", — добавила Бритни.

[ + – ] Бритни Спирс и Кристина Агилера в 2000 году Фото: Getty Images

У суперзвезд Бритни Спирс и Кристины Агилеры уже много лет присутствует доля напряженности в отношениях. И вот сейчас, после очередного скандала Бритни надеется зарыть топор войны и двигаться дальше.