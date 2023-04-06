Кристина Агилера дала очень откровенное интервью об отношениях со своим бойфрендом

Певица с 2010 года встречается с Мэтью Ратлером, от которого родила дочь Саммер Рэйн в 2014 году.

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42-летняя певица Кристина Агилера откровенно рассказала о своих сексуальных пристрастиях и о том, где она любит заниматься любовью в подкасте Call Her Daddy. Об этом пишет People.

Кристина Агилера всегда была откровенна в своих песнях, рассказывала о пережитом в детстве насилии, пела о феминизме и о сексуальности. А в беседе с ведущей подкаста Алекс Купер она дала интервью об отношениях со своим женихом Мэтью Ратлером.

Пара встречается с 2010 года, а о помолвке объявила четыре года спустя. У них есть общая дочь Самнер Рэйн.

До Мэтью Кристина была замужем за специалистом по маркетингу Джорданом Братманом. Вместе они прожили шесть лет и у них есть общий сын Макс.

Биография Кристины Агилеры, которая начинала свою музыкальную карьеру практически одновременно с Бритни Спирс, оказалась куда более спокойной. Кристине удалось избежать юношеских потрясений и проблем с алкоголем и наркотиками. Она выпустила несколько успешных альбомов (последний в 2022 году) и много гастролирует.

Кристина Агилера и Бритни Спирс Фото: Getty Images

И в подкасте она наконец рассказала о своих отношениях с бойфрендом. Певица призналась, что они познакомились на съемках ее фильма "Бурлеск" и она была очень осторожна, переживая развод.

"Мэтью — особенный человек. Мы подружились на съемках. Он из тех людей, с которыми можно часами разговаривать по телефону, не замечая, что наступило утро. Да, я влюблена. Мне весело, я с ним встречаюсь, и это то, чего у меня не было уже очень давно", — говорила певица в интервью.

Кристина Агилера Фото: Instagram/Christina Aguilera

Впрочем, хоть ее образы на сцене и в клипах могут быть довольно откровенными, Кристина призналась, что поздно потеряла девственность, будучи "наверное последней из своих знакомых".

А потом потратила годы, "исследуя свою сексуальность".

"Сексуальность — это очень специфическая вещь, поэтому, например, то, что может нравиться одному парню, не нравится другому. Но действительно важно быть с партнером, с которым вы можете экспериментировать", — отметила Агилера и призналась, что со своим женихом предпочитает заниматься сексом не только за закрытыми дверями.

Кристина Агилера Фото: Instagram/Christina Aguilera

В подкасте она рассказала, что они делали это под одеялами на коммерческом рейсе и даже в студии звукозаписи над звуковым пультом.

А когда ведущая спросила, какие у нее три самые популярные позы для секса, 42-летняя Агилера ответила, что "это зависит от настроения".

Напомним, ранее стало известно, что Кристина Агилера и Бритни Спирс поссорились и Агилера даже отписалась от нее в соцсетях.