Похудевшая Кристина Агилера снялась топлес в свой 44-ый день рождения (фото)

Стремительное похудение Кристины Агилеры много месяцев остается одной из самых горячих тем для пересудов. Сама певица отпровергает все домыслы о том, что помог ей в этом Оземпик.

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Американская певица Кристина Агилера, которая недавно поразила мир стремительным похудением, удивила поклонников еще больше, опубликовав в день своего 44-летия очень откровенное фото в Instagram.

На черно-белом снимке она позирует топлес, присев и прикрыв грудь рукой. На ней – черные кожаные шорты, босоножки на каблуках с ремешками и кепка из черной кожи.

"Костюм на день рождения № 44", — подписала пост певица.

Кристина Агилера в свой 44-ый день рождения Фото: Instagram @xtina

Поклонники были поражены сексуальным изображением, и некоторые отметили ее моложавый вид.

"Старею с годами, но моложе внешне, вот о чем я говорю!", "О, дорогая, это не похоже на тебя!!! Потрясающе! С днем ​​рождения, королева", "О боже… счастливого дня рождения, королева. Как всегда, потрясающая фотография", "Когда 40 – это новые 20, выглядишь лучше, чем когда-либо!" – пишут в комментариях.

Один из тех, кто, безусловно, оценил фотографию, — это давний партнер Кристины, ее жених, продюсер Мэтью Ратлер. Пара познакомилась на съемках фильма "Бурлеск" 2010 года, где она снималась вместе с Шер, а он был ассистентом. В тот период Агилера и ее первый муж Джордан Брэтман переживали болезненный разрыв. После развода с ним в октябре того же года, она начала встречаться с Ратлером месяц спустя.

Мэтт сделал артистке предложение на День святого Валентина еще в 2014 году. У них родилась дочь по имени Саммер Рэйн Ратлер. У Кристины также есть сын Макс от предыдущего брака с Джорданом. Пара поженилась в 2005 году и рассталась пять лет спустя, а их развод был завершен в апреле 2011 года.

До Джордана Кристина встречалась со своим танцором Хорхе Сантосом в период с 2000 по 2002 год, что стало ее первым публичным романом.

Среди тех, с кем она еще встречалась, был вокалист Limp Bizkit Фред Дерст.

Ранее Фокус писал, что Кристина Агилера резко потеряла вес, подогрев слухи об употреблении Ozempic.