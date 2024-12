Попали стаканом в рот: Джейми Фокс оказался в больнице после драки в ресторане

Полиция занимается расследованием инцидента, а Фокс готов предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.

57-летний оскароносный актер Джейми Фокс был доставлен в больницу после того, как в него бросили стакан во время драки на ужине в честь дня рождения в ресторане Mr. Chow в Беверли-Хиллз, сообщает Radar Online.

По словам очевидца, клиенты за другим столиком вели себя "грубо и вульгарно" с актером, и он попросил их прекратить, так как там была его семья: бывшая партнерша Кристин Грэннис и дочери Коринн и Анелиз. В какой-то момент, кто-то из-за стола бросил стакан, который попал Джейми в рот. В больнице звезде наложили швы и отпустили домой. Актер покинул место происшествия еще до того, как туда приехала полиция. Сейчас в связи с инцидентом проводится расследование, и Фокс готов предоставить правоохранителям всю нужную информацию.

Актер уже успокоил своих расстроенных фанатов, выйдя на связь с ними в Instagram несколько часов спустя.

Джейми Фокс успокоил своих фанатов Фото: Скриншот

"Дьявол — это ложь. Здесь не победить… спасибо всем, кто молится и проверяет меня… когда ваш свет ярко светит… они пытаются принести вам тьму… но они не знают, что вы созданы для этого… свет ярко светит", – написал он и представил свой новый комедийный спецвыпуск What Had Happened Was.

Этот инцидент произошел через несколько дней после того, как Фокс публично рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых он попал в больницу весной этого года. Актер вспомнил о том, как головная боль 11 апреля привела к тому, что он был без сознания в течение нескольких недель. Джейми даже попросил у друга аспирин, только чтобы позже понять, что его состояние было гораздо серьезнее.

"Я не помню 20 дней", — сказал он.

Актер чуть не умер из-за кровоизлияния в мозг

Сестра актера Дейдра Диксон вмешалась и отвезла его в больницу Пьемонт в Атланте, где врачи обнаружили у него кровоизлияние в мозг. Джейми мог умереть без оказания немедленной помощи. Фокс подчеркнул, что "предчувствие" и "постоянные молитвы" его сестры во время операции спасли ему жизнь.

Джейми продолжил рассказывать, что он отчетливо помнит, как 4 мая вышел из комы и не мог ходить:

"Когда я проснулся, я обнаружил себя в инвалидном кресле. Я не мог ходить".

Но он не хотел верить, что у него случился инсульт, и рассказал, как его терапевт говорил ему о его эго: "Тебе нужно убить старого Джейми, чтобы новый Джейми мог процветать".

После перенесенного знаменитость изменил свои взгляды на жизнь.

"Бог благословил меня деньгами и славой, но когда я забыл о Боге, Он благословил меня инсультом", — уверен он.

