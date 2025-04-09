Необычная акция: скандальный ресторан предлагает "скидку для худых" (видео)

Система скидок в ресторане Chiang Mai Breakfast World в Таиланде, зависящая от того, насколько посетитель худ, вызвала бурную реакцию в соцсетях

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Ресторан в Чиангмае предложил необычную систему скидок, основанную на комплекции посетителей. Видео с этой спорной акцией, опубликованное в Instagram, собрало почти 8 миллионов просмотров и вызвало бурные дебаты в соцсетях.

В кафе Chiang Mai Breakfast World установлено разноцветные перекладины — своеобразные "фильтры", через которые клиент должен пролезть, чтобы получить скидку. Чем уже проем — тем выше скидка. Максимум — 20% для тех, кто способен протиснуться сквозь самое узкое пространство. Те, кто не смог пройти даже через самую широкую щель, платят полную цену.

В одном из популярных роликов запечатлены туристы Амина (@amonthego) и Алекс (@alexwandersyt), наблюдающие, как посетители с трудом проходят через зазоры под насмешки друзей. Один из мужчин, не сумевший пробиться через "10-процентный" проем, в итоге получил лишь 5% скидки, заметив: "Это лучше, чем ничего, я полагаю". В другом фрагменте женщина успешно проходит через проем для 15% скидки, а один из зрителей комментирует: "Я не думал, что твои сиськи туда пролезут".

Такая политика вызвала волну возмущения. Пользователи обвиняют заведение в дискриминации по весу и пропаганде расстройств пищевого поведения.

"Это может привести к серьезным последствиям. Позвольте людям наслаждаться едой без стыда", — написал один комментатор. Другой добавил: "Я бы там не ел. Это действительно унизительно".

Тем не менее, нашлись и защитники необычной идеи. Некоторые назвали ее "смешной" и даже "гениальной", а один пользователь предложил в шутку внедрить подобную систему на борту авиакомпаний — намекая на вечные споры о пространстве для пассажиров "плюс-сайз".

Ранее Фокус сообщал, что подруги отправились в отпуск мечты, но ошиблись страной. Линн Мазоуз и Кира Смит мечтали о пляжах, но из-за путаницы с билетами сели не на тот рейс. Ошибка обернулась спонтанным приключением с неожиданно счастливым финалом.

Также стало известно, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.