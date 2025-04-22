Солнечные панели подорожают в разы: кого это коснется и какие будут последствия

США установили новые пошлины в размере 3521% на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии.

Related video

Об этом пишет Bloomberg. По данным издания новые пошлины связаны с расследованием, показавшим, что производители солнечных панелей в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде несправедливо получали выгоду от государственных субсидий и продавали товар в США по ценам ниже себестоимости производства.

По данным Министерства торговли, для Камбоджи общенациональные пошлины были установлены на уровне 3521%. Неназванные компании во Вьетнаме сталкиваются с пошлинами в размере до 395,9%, в то время как в Таиланде они установлены на уровне 375,2%. Общенациональные ставки для Малайзии были опубликованы на уровне 34,4%.

"Это решающая победа для американского производства", — сказал Тим Брайтбилл , сопредседатель международной торговой практики Wiley.

Как отмечают авторы статьи, несмотря на возросший спрос и инвестиции в новые заводы по производству солнечных панелей по всей территории США, производители предупредили, что этим заводам угрожают иностранные конкуренты, продающие свое оборудование по ценам ниже рыночных.

Важно

В США теперь можно купить личный военный спутник: что он дает и сколько стоит

При этом в издании отметили, что пошлины могут нанести ущерб компаниям, которые долго использовали дешевые иностранные компоненты. Таким образом решение американских властей усилило неопределенность для этого сектора.

В статье также упоминается о том, что аналогичные пошлины были введены на импорт солнечных панелей из Китая около 12 лет назад. В результате китайские производители перенесли свое производство в страны, не затронутые тарифами.

Напомним, Южная Корея заявила, что некоторые страны все чаще маркируют свою продукцию как "изготовленную в Южной Корее", — чтобы таким образом избегать пошлин, введенных Дональдом Трампом.