В США теперь можно купить личный военный спутник: что он дает и сколько стоит

Американская корпорация United Spaceports начала продажи усовершенствованного частного военного спутника Black Star 1000 по фиксированной ставке в 5,5 млн долларов США.

Related video

Об этом пишет Las Vegas Review-Journal. Частные спутники позиционируются как безопасные платформы для передачи данных и связи.

"Впервые в истории человечества частные лица могут владеть собственным полностью рабочим спутником военного уровня — по цене, намного ниже стоимости частного самолета. Мы вступили в эпоху, когда суверенный контроль над данными больше не роскошь — это необходимость", — заявил генеральный директор United Spaceports Роб Лауэр.

В спутниковый пакет Black Star 1000 входит:

центр обработки данных Nvidia с использованием искусственного интеллекта;

кошелек для криптовалютных монет;

камера с дистанционным датчиком, которая позволит наблюдать за Землей;

телескоп для наблюдения за космическим пространством;

защищенная спутниковая связь военного уровня;

нисходящий канал X-диапазона для передачи данных;

S-диапазон для управления и контроля спутника;

круглосуточная специализированная поддержка;

солнечные батареи для обеспечения энергией спутника;

одна наземная спутниковая станция;

запуск на низкую околоземную орбиту на ракете SpaceX;

модульная архитектура спутника.

За дополнительную плату клиент может получить геостационарную орбиту. Речь идет о более высоком и дорогом запуске на высоту около 35 000 над экватором, позволяющем спутнику всегда оставаясь в одном и том же месте. Еще одна дополнительная услуга — установка приемника на реактивном самолете для поддержания связи в воздухе.

Важно

Начало конца? Конкурент Starlink отменил запуск своих первых спутников - причины

В United Spaceport считают, что частные спутники заинтересуют сверхбогатых людей, для которых безопасная связь является необходимостью. Лауэр также отметил, что некоторым просто нравится владеть уникальными технологиями.

"До сих пор только правительства имели власть над космической энергией и безопасностью. Сегодня мы передаем ключи от космоса самым влиятельным бизнесменам мира. Потому что правда проста: он никогда не бывает по-настоящему безопасным, если вы им не владеете. Первопроходцы станут пионерами новой космической эры — той, где цифровой суверенитет, конфиденциальность и безопасность не просто обещаны, а гарантированы", — подчеркнул глава корпорации.

Напомним, японский институт iQPS, который владеет пятью спутниками на орбите, впервые будет предоставлять украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные.

Также сообщалось, что Франция запустила новый разведывательный спутник CSO-3 со сверхвысоким разрешением. Данные с этого спутника, предположительно, смогут получать Силы обороны Украины.