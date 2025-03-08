Может заменить Maxar для ВСУ: Франция запустила мощный спутник CSO-3, – Defense Express

Французский спутник CSO-3 может делать снимки в 3D-формате с высоким разрешением как в ночное, так и в дневное время.

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Франция 6 марта 2025 года запустила из Гвианского космического центра новый разведывательный спутник CSO-3 со сверхвысоким разрешением. Данные с этого спутника, предположительно, смогут получать Силы обороны Украины, считают в Defense Express.

Сообщается, что спутник CSO-3 способен делать снимки в 3D-формате с высоким разрешением в видимой и инфракрасной полосах. Он одинаково качественно осуществляет мониторинг как в ночное, так и в дневное время. Согласно планам, CSO-3 проработает на орбите 10 лет.

Учитывая заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о передаче разведывательных данных Украине, в издании допустили, что Силы обороны Украины также будут получать снимки сверхвысокого разрешения со спутника CSO-3.

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По данным портала, изначально запуск CSO-3 планировался на декабрь, но был перенесен на 26 февраля. Затем запуск перенесли на 3 марта, но за несколько минут до старта обнаружили техническую проблему с клапаном системы заправки. В конечном европейская ракета носитель Ariane 6 вывела CSO-3 на орбиту 6 марта в 17:24.

Ранее спутники этой серии CSO-1 и CSO-2 запускались российскими ракетами "Союз" из Гвианского космического центра. После начала полномасштабной войны в Украине во Франции приняли решение отказаться от технологий РФ.

Напомним, американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, которые помогали ВСУ наносить удары по территории РФ и предупреждали о вражеских атаках.

По данным Bulgarian Military, проблемы с предоставлением американских разведданных ставят под вопрос дальнейшую эффективность крылатых ракет Storm Shadow, которые украинские военные использовали для ударов по тылу противника.