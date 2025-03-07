Без разведданных США британская ракета Storm Shadow становится "железякой", — СМИ (видео)

В РФ заявили о неэффективности оружия без спутниковых данных. Однако западные обозреватели отметили, что комбинированная система наведения ракеты все же позволяет поражать наземные статические цели.

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В условиях продолжающейся войны Украина активно использует западное высокоточное вооружение, включая британские крылатые ракеты Storm Shadow. Эти дальнобойное оружие предназначено для уничтожения укрепленных целей в глубоком тылу противника. Однако проблемы с предоставлением американских разведданных ставят под вопрос дальнейшую эффективность ракет, пишет Bulgarian Military.

Технические особенности Storm Shadow

Storm Shadow является одной из самых совершенных крылатых ракет в арсенале Украины. Она оснащена турбореактивным двигателем Turbomeca Microturbo TRI 60-30, позволяющим развивать скорость до 0,8 Маха (965 км/ч) и поражать цели на дальности более 250 км. Существуют оценки, что эта дальность в определенных модификациях может достигать 560 км.

Ракета несет 450-килограммовую двухступенчатую боеголовку BROACH, которая сначала пробивает защитные конструкции, а затем детонирует основной заряд, разрушая цель. Это делает ее эффективной против бункеров, складов боеприпасов и укрепленных командных пунктов.

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Аккуратные сквозные дыры: как выглядит бункер РФ под Орлом после удара Storm Shadow (фото)

Точность Storm Shadow обеспечивается комбинированной системой наведения. Перед запуском ракета получает координаты цели, используя данные НАТО. В полете она ориентируется с помощью инерциальной навигации, GPS и системы сопоставления контуров местности (TERPROM), что позволяет ей лететь на высоте до 30 метров, избегая обнаружения.

Влияние разведданных на точность Storm Shadow

По мнению российского военного аналитика Андрея Марочко, в случае прекращения передачи разведывательных данных от США Storm Shadow якобы может утратить свою эффективность и поэтому становится "обычной железной болванкой".

В таком контексте британская Daily Mail опубликовала материал, где также говорится о проблемах данной системы вооружения без американских разведывательных данных. В нем было отмечено, что Украина полагается на спутниковую разведку США и "другое современное оборудование, помогающее ракете с точностью наводиться на цель".

Авторы публикации, комментируя мнение российского аналитика, отмечают, что Украина не располагает собственной разведывательной инфраструктурой, достаточной для полноценного планирования и корректировки маршрутов полета этих ракет. До сих пор данные для их применения поступали от американских спутниковых систем и разведывательных служб.

Вместе с тем обозреватели не совсем согласны с его заявлениями, считая их слишком упрощенными. И хотя отсутствие GPS может снизить гибкость в борьбе с движущимися целями, инерциальная система и технология TERPROM могут навести ракету на статичную цель. Поэтому даже если украинские военные находятся в ситуации ограниченных разведывательных данных, эффективность Storm Shadow практически не снизилась.

Ранее сообщалось, что Франция в рамках военной поддержки Украины выделила в общей сложности 2 млрд евро на пополнения запасов ракет SCALP-EG, Aster и MICA.