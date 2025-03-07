Без розвідданих США британська ракета Storm Shadow стає "залізякою", — ЗМІ (відео)

У РФ заявили про неефективність зброї без супутникових даних. Однак західні оглядачі зазначили, що комбінована система наведення ракети все ж дає змогу вражати наземні статичні цілі.

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В умовах триваючої війни Україна активно використовує західне високоточне озброєння, зокрема британські крилаті ракети Storm Shadow. Ця далекобійна зброя призначена для знищення укріплених цілей у глибокому тилу противника. Однак проблеми з наданням американських розвідданих ставлять під сумнів подальшу ефективність ракет, пише Bulgarian Military.

Технічні особливості Storm Shadow

Storm Shadow є однією з найдосконаліших крилатих ракет в арсеналі України. Вона оснащена турбореактивним двигуном Turbomeca Microturbo TRI 60-30, що дає змогу розвивати швидкість до 0,8 Маха (965 км/год) і вражати цілі на дальності понад 250 км. Існують оцінки, що ця дальність у певних модифікаціях може досягати 560 км.

Ракета несе 450-кілограмову двоступеневу боєголовку BROACH, яка спочатку пробиває захисні конструкції, а потім детонує основний заряд, руйнуючи ціль. Це робить її ефективною проти бункерів, складів боєприпасів і укріплених командних пунктів.

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Точність Storm Shadow забезпечується комбінованою системою наведення. Перед запуском ракета отримує координати цілі, використовуючи дані НАТО. У польоті вона орієнтується за допомогою інерціальної навігації, GPS і системи зіставлення контурів місцевості (TERPROM), що дає їй змогу летіти на висоті до 30 метрів, уникаючи виявлення.

Вплив розвідданих на точність Storm Shadow

На думку російського військового аналітика Андрія Марочка, у разі припинення передання розвідувальних даних від США Storm Shadow нібито може втратити свою ефективність і тому стає "звичайною залізною болванкою".

У такому контексті британська Daily Mail опублікувала матеріал, де також йдеться про проблеми цієї системи озброєння без американських розвідувальних даних. У ньому було зазначено, що Україна покладається на супутникову розвідку США та "інше сучасне обладнання, що допомагає ракеті з точністю наводитися на ціль".

Автори публікації, коментуючи думку російського аналітика, зазначають, що Україна не має власної розвідувальної інфраструктури, достатньої для повноцінного планування та коригування маршрутів польоту цих ракет. Досі дані для їх застосування надходили від американських супутникових систем і розвідувальних служб.

Водночас оглядачі не зовсім згодні з його заявами, вважаючи їх занадто спрощеними. І хоча відсутність GPS може знизити гнучкість у боротьбі з рухомими цілями, інерціальна система і технологія TERPROM можуть навести ракету на статичну ціль. Тому навіть якщо українські військові перебувають у ситуації обмежених розвідувальних даних, ефективність Storm Shadow практично не знизилася.

Раніше повідомлялося, що Франція в рамках військової підтримки України виділила загалом 2 млрд євро на поповнення запасів ракет SCALP-EG, Aster і MICA.