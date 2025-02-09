Акуратні наскрізні дірки: як виглядає бункер РФ під Орлом після удару Storm Shadow (фото)

Західна ракета Storm Shadow пролетіла понад 200 км над російською територією, доки влучила по бункеру РФ з "Шахедами", свідчать дані OSINT-аналітиків.

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Бетонний підземний бункер ЗС РФ постраждав від удару півтонних ракет Storm Shadow, які поцілили по ньому в ніч на 26 січня. На фото з наслідками влучання видно наскрізні отвори, а Генштаб ЗСУ говорив про вторинну детонацію та знищення двох сотень "Шахедів". Про вдале відпрацювання літаків Сил оборони, які запустили Storm Shadow, OSINT-аналітики розповіли в Telegram-каналі "Кіберборошно".

Допис OSINT-аналітиків з'явився у мережі зранку 9 лютого. Вказується, що є фото влучання ракет Storm Shadow по бункеру ЗС РФ в Орловській області. В бункері росіяни зберігали ударні БПЛА, які запускались по українцях. Також наводяться точні координати бункера — точка з координатами 53.372340, 35.800360, написали аналітики.

На фото можна побачити засніжену місцевість, обриси підземної споруди та сліди від коліс на автотрасі. По центру споруди помітно кілька сіруватих плям. Якщо уважно придивитися, що помітно мінімум два наскрізних отвори. Наголосимо, дані потребують уточнення.

Удар по РФ 26 січня - як виглядає російських бункер після Storm Shadow Фото: Telegram / КіберБорошно

На онлайн карті бойових дій DeepState можна позначити координати бункера, вказані OSINT-аналітиками. Орієнтовна відстань від бункера до точки пуску крилатих ракет Storm Shadow — понад 200 км. На Google Maps за вказаними координатами — поле між селами Цимбулове та Долбилове у північно-західній частині Орловської області.

Удар по РФ 26 січня - відстань до бункера в Орловській області Фото: DeepState

Удар по РФ — що сталось 26 січня

Генштаб ЗСУ 26 січня підтвердив удар по бункеру ЗС РФ в Орловській області. У звіті командування вказано, що вдалось пробити бетонні споруди, в яких зберігали термобаричні боєприпаси. Є підтвердження, що спостерігається вторинна детонація і знищено близько 200 дронів-камікадзе "Шахед", підсумували у Генштабі.

Тим часом Фокус писав про інші бункери РФ, до яких дістали Сили оборони. Один з них розташовувався в Курській області. Про удар стало відомо 21 листопада — про це написали на порталі The Wall Sreet Journal. Ціль розташовувалась у селі Мар'їно Курської області. Анонімні джерела медіа розповіли, що міг отримати поранення топгенерал Північної Кореї.

Про перше офіційне застосування Storm Shadow по території РФ видання Bloomberg повідомило у листопаді 2024 року. Журналісти посилались на західні анонімні джерела, які говорили, що дозвіл на удари — відповідь на появу на полі бою солдатів КНДР. Фокус опублікував основні характеристики ракети: ціна 2,5 млн дол., вага 1,3 тонни, довжина 5 метрів, вага боєголовки 450 кг, дальність ураження 590 км, максимальна швидкість 519 км/с.

Нагадуємо, 9 лютого видання "Радио Свобода. Россия" опублікувало супутникові фото з наслідками удару засобів ураження ЗСУ по нафтобазі РФ на Кубані.